Este es el mensaje oculto que quiso dar Laura Fernández en la presentación de su gabinete

Laura Fernández, presidenta electa, presenta a los miembros de su gabinete en el Teatro Melico Salazar este martes 5 de mayo, 2026. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

La presidenta electa Laura Fernández presentó este martes su gabinete en el Teatro Melico Salazar, donde, además de su discurso, su vestimenta y accesorios enviaron un mensaje claro de liderazgo, elegancia y simbolismo.

Fernández llegó con un traje entero color borgoña, una elección que no fue al azar. Este tipo de conjunto formal proyecta autoridad, profesionalismo y elegancia, cualidades clave en actos institucionales de alto nivel.

El tono borgoña o vino refuerza aún más ese mensaje, ya que está asociado con poder, seguridad y sofisticación, elementos que fortalecen su imagen como líder en un momento clave como la presentación de su gabinete.

Un color con carga simbólica

Laura Fernández presentó su gabinete en el Teatro Melico Salazar. (Jose Cordero/Jose Cordero)

El borgoña proviene de la gama del morado, color reconocido internacionalmente como símbolo de la lucha feminista, la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres.

Con esta elección, Fernández se suma a otras líderes que han utilizado esta paleta cromática como parte de su comunicación visual, como la reina Letizia de España y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Accesorios que refuerzan el mensaje

En cuanto a los accesorios, la presidenta electa optó por perlas, un elemento clásico que aporta sofisticación y equilibrio.

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Este tipo de joyería ha estado históricamente vinculado con la elegancia atemporal, la discreción y el estatus, cualidades valoradas en contextos formales.

Las perlas complementan el conjunto al aportar un balance entre sobriedad y refinamiento, reforzando la imagen institucional que Fernández proyectó durante el evento.

Imagen de liderazgo

La combinación del corte estructurado del traje con los accesorios elegidos construye una imagen de liderazgo firme, pero refinado, alineada con el peso simbólico de su primer gran anuncio como presidenta electa.