Nacional

El detalle en la presentación del gabinete de Laura Fernández que deja ver que Rodrigo Chaves estará en él

Laura Fernández dio a conocer los nombres de las personas que la ayudarán en su gobierno

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Por Rocío Sandí

Un detalle en la presentación del gabinete de Laura Fernández este martes deja claro que las sospechas son ciertas y es casi un hecho de que Rodrigo Chaves estará presente.

En medio del llamado de cada uno de los presidentes de instituciones y diferentes ministros, se dejó una silla libre en la primera fila, dejando claro que ahí se sentará alguien importante para la presidenta.

Presentación del gabinete Laura Fernández
Presentación del gabinete Laura Fernández (Rocío Sandí /Rocío Sandí)

Se dice que Chaves podría asumir un puesto en un ministerio clave.

Otro detalle es que en Repretel, en varias ocasiones, mostraron la llegada de Rodrigo Chaves al teatro Melico Salazar por lo que es claro que tendrá una participación importante en el evento.

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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