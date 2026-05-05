Experiodista de Repretel formará parte del gabinete de Laura Fernández

Laura Fernández anunció quién asumirá la presidencia del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART).

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Se trata de Juan Diego López, experiodista de Repretel.

López es el sucesor de Esmirna Sánchez, quien asumió la presidencia ejecutiva en mayo de 2025, tras la salida de Fernando Sandí.

Laura Fernández anunció que un experiodista de Repretel asumirá la presidencia del SINART. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

López salió hace varios años de la televisora y ha ocupado varios puestos en el gobierno.

Fue director de prensa, comunicación y relaciones públicas de la Asamblea Legislativa. También fue gerente de comunicación y prensa de las campañas presidenciales y municipales de los partidos Restauración Nacional y Nueva República.

Juan Diego López, experiodista de Repretel, estará a cargo de la presidencia del SINART. (Jose Cordero/Jose Cordero)

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Otro experiodista continuará

Laura Fernández también anunció que Arnold Zamora, quien fue experiodista de Repretel, continuará como ministro de Comunicación.

Zamora llegó al ministerio tras la salida de Jorge Rodríguez Vives, quien fue designado como ministro de Cultura y Juventud.

Se desempeñó como director de información y comunicación de Casa Presidencial desde 2023. Zamora es licenciado en comunicación de mercadeo y bachiller de periodismo.

Arnold Zamora, quien también fue periodista de Repretel, continuará como ministro de Comunicación. (Captura Video Presidencia/La Nación)

El experiodista fue denunciado por presunta violación interpuesta por un funcionario público. Zamora negó los hechos.

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