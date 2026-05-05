Laura Fernández anuncia el primer cambio en su equipo de trabajo con respecto al gobierno de Rodrigo Chaves

La presidenta electa, Laura Fernández, presentó este martes 5 de mayo su gabinete que la acompañará en los próximos 4 años.
LEA MÁS: Laura Fernández cambia la cabeza de una de las instituciones que más falló con Rodrigo Chaves
Pasadas las 11:00 a.m., anunció el primer puesto de su gabinete: La presidencia ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS).
Fernández presentó que la exdiputada oficialista Paola Nájera estará a cargo.
En el gobierno de Rodrigo Chaves la presidenta de la Junta era Esmeralda Britton, quien dejó el puesto para lanzarse como diputada, puesto que asumió el pasado 1 de mayo.
Tras la salida de Britton, la administración Chaves Robles nombró a Mariela Vargas como presidenta de la JPS. Ella fue parte de la Junta Directiva en 2024.
LEA MÁS: Exdiputada liberacionista asumirá cargo clave, anunció Laura Fernández
¿Quién es Paola Nájera?
Paola Nájera fue parte de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa entre 2022-2026.
Ella es politóloga, con un título de Bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.
También fue asesora política, consultora e investigadora y coach personal, ejecutiva y de marca personal.
Laura Fernández destacó en el anuncio de su gabinete que Nájera es una sobreviviente de cáncer. De hecho, la exdiputada fue voluntaria en fundaciones que apoyan a pacientes y sobrevivientes de esta enfermedad.
“La labor de la Junta de Protección Social tiene un valor inmenso para el país. Cada esfuerzo, cada acción y cada ayuda generan esperanza para miles de personas y por eso, Paola, espero un excelente desempeño de su parte”, dijo la presidenta electa.
LEA MÁS: Laura Fernández responderá este martes la pregunta que todos se hacen sobre Rodrigo Chaves