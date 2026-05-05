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Laura Fernández anuncia el primer cambio en su equipo de trabajo con respecto al gobierno de Rodrigo Chaves

La presidenta electa anunció este martes su gabinete

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Por Ingrid Hidalgo

La presidenta electa, Laura Fernández, presentó este martes 5 de mayo su gabinete que la acompañará en los próximos 4 años.

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Pasadas las 11:00 a.m., anunció el primer puesto de su gabinete: La presidencia ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS).

Fernández presentó que la exdiputada oficialista Paola Nájera estará a cargo.

En el gobierno de Rodrigo Chaves la presidenta de la Junta era Esmeralda Britton, quien dejó el puesto para lanzarse como diputada, puesto que asumió el pasado 1 de mayo.

Laura Fernández, presidenta electa, presenta a los miembros de su gabinete en el Teatro Melico Salazar este martes 5 de mayo, 2026.
Laura Fernández anunció el primer puesto de su gabinete. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Tras la salida de Britton, la administración Chaves Robles nombró a Mariela Vargas como presidenta de la JPS. Ella fue parte de la Junta Directiva en 2024.

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¿Quién es Paola Nájera?

Paola Nájera fue parte de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa entre 2022-2026.

Ella es politóloga, con un título de Bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.

También fue asesora política, consultora e investigadora y coach personal, ejecutiva y de marca personal.

Laura Fernández destacó en el anuncio de su gabinete que Nájera es una sobreviviente de cáncer. De hecho, la exdiputada fue voluntaria en fundaciones que apoyan a pacientes y sobrevivientes de esta enfermedad.

Diputados en el plenario legislativo.
La exdiputada Paola Nájera asumirá la presidencia de la JPS. (Asamblea Legislativa)

“La labor de la Junta de Protección Social tiene un valor inmenso para el país. Cada esfuerzo, cada acción y cada ayuda generan esperanza para miles de personas y por eso, Paola, espero un excelente desempeño de su parte”, dijo la presidenta electa.

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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