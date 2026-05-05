Laura Fernández responderá este martes la pregunta que todos se hacen sobre Rodrigo Chaves

Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, responderá este martes 5 de mayo la pregunta que todo el mundo se hace sobre si Rodrigo Chaves ocupará o no un puesto en su gabinete.

Laura Fernández presentará su gabinete este martes. (Rafael Pacheco)

Fernández hará el anuncio de quiénes integrarán su equipo de trabajo este martes a las 11 de la mañana en el teatro Melico Salazar.

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Desde que Fernández ganó las elecciones, hizo público que Rodrigo Chaves tenía las puertas abiertas para ocupar el puesto que quisiera en su gabinete.

Ella había dicho en una ocasión que Chaves podría convertirse en el próximo ministro de la Presidencia. En caso de ser así, él sería el enlace del Gobierno con la Asamblea Legislativa.

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Chaves dejará de ser presidente el próximo viernes 8 de mayo. (Rafael Pacheco)

También ha circulado el rumor de que Chaves estaría interesado en dirigir el Ministerio de Hacienda, pero él no lo ha confirmado.

La presidenta electa ha dicho que piensa conservar algunos de los ministros y jerarcas del gobierno actual, siempre y cuando hayan hecho un buen trabajo y ellos estén de acuerdo.