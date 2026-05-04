Qué bonito sería vivir en el país que describe Rodrigo Chaves en su último informe de labores

Rodrigo Chaves llegó este lunes a la Asamblea Legislativa a dar su cuarto y último informe de labores ante el Congreso.

La sesión solemne inició a las 3 de la tarde y en ella estuvieron presentes los ministros del Gobierno, incluyendo a Laura Fernández, presidenta electa de la República, quien el próximo viernes recibirá la banda presidencial.

Rodrigo Chaves presentó su último informe de labores, pero la Costa Rica que presenta es distinta a la real. (Rafael Pacheco)

El mandatario llegó acompañado de su esposa, doña Signe Zeikate.

Al llegar, Chaves saludó a los nuevos diputados y destacó que esta será la primera Asamblea Legislativa en la que las legisladoras serán mayoría (30 mujeres y 27 hombres).

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Un discurso que no se adapta a la realidad

Fiel a su estilo, Chaves presentó varios videos mientras daba su informe.

El presidente se enfocó en hablar solo de lo bueno que ha hecho el gobierno e ignoró todo en lo que quedó debiendo; es más, ni siquiera mencionó los temas más incómodos que agobian y le quitan la paz a los costarricenses.

En el tema de infraestructura, Chaves, por ejemplo, destacó que su gobierno le puso bonito para terminar el anillo de Circunvalación, al cual aún le faltan trabajos. Él asegura que resolvieron un rezago histórico de unos 50 años en la infraestructura vial del país.

El mandatario no habló de las deudas que deja con el país. (Rafael Pacheco)

También resaltó la construcción de pasos a desnivel en Taras y La Lima de Cartago, los cuales han sido muy criticados por los lugareños por deficiencias que presentan.

Además, destacó las obras hechas en la ruta 32 que comunica San José con Limón, pese a las fuertes críticas por las rotondas que construyeron y que salieron bien caras.

Lo que al mandatario se le olvidó decir es que todas esas obras que señala son continuaciones de los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado y que, pese a ellas, las presas, sobre todo en la GAM, siguen siendo insoportables.

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También destacó dentro de sus proyectos a futuro el Tren Rápido de Pasajeros (TIBI), un proyecto muy similar al presentado originalmente por Claudia Dobles en la administración de Carlos Alvarado.

En cuanto al tema del agua, el informe señala muchas obras hechas por Acueductos y Alcantarillados. Menciona, por ejemplo, que construyeron o mejoraron 71 acueductos, con una inversión acumulada de ¢57.107.265.965, pero lo cierto es que a miles de personas de comunidades como Desamparados, Alajuelita, Los Hatillos y ahora Cartago, les sigue faltando el agua casi que todos los días.

El informe no menciona ni una sola vez la palabra homicidio. (Rafael Pacheco)

No menciona la crisis de seguridad ni las cifras de homicidios

En cuanto al tema de la inseguridad, uno de los más delicados y la principal preocupación de la población. Chaves ni siquiera menciona la palabra homicidio, mucho menos la cifra de muertes violentas que se han registrado durante su administración.

“La seguridad es un tema fundamental para las personas, es una garantía que debe brindar el Estado para el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. A pesar de ello, administraciones anteriores, incluso la Asamblea Legislativa, no han logrado un antes y un después sobre la delincuencia y el narcotráfico que se ha presentado en nuestro país. El Ministerio de Seguridad Pública, durante mayo del 2022 al mes de abril de 2026, logró la incautación de 191.595 kilos de droga.

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“La administración Chaves-Robles emprendió un cambio sustancial en la manera de gestionar este tema. Comenzó a imponer mano dura contra el narcotráfico y todo tipo de delitos, fortalecer relaciones con nuestros aliados estratégicos, dignificar las fuerzas policiales adscritas al Poder Ejecutivo y acabar con la permisividad en el sistema penitenciario, marcando un precedente en pro de la tranquilidad y seguridad de la población que habita el territorio”, señala el informe.

Pero según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el 2022, el primer año de la administración de Chaves, se registraron 654 homicidios.

Pilar Cisneros y varios exdiputados oficialistas estuvieron en la Asamblea Legislativa. (Rafael Pacheco)

Luego, en el 2023, se dio un terrible salto, ya que se dieron 905 homicidios, ubicándose este como el año más violento en la historia del país.

En el 2024 se dieron 876 homicidios y en el 2025 se registraron 873; son el segundo y tercer año más violentos de la historia de Costa Rica.

El informe de labores del presidente ignora por completo esa triste realidad. También pasa por alto que solo en el 2025, 82 personas inocentes fueron asesinadas en medio de la guerra entre narcos.

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¿De verdad hay más trabajo?

Otro de los ejes que tocó el mandatario fue el de empleo. Él asegura que su gobierno generó muchos puestos de trabajo y por eso disminuyó el desempleo, pero la realidad que explican los expertos es otra.

“Este gobierno marcó un punto de quiebre respecto a administraciones anteriores en su modelo de generación de empleo y desarrollo productivo.

“Se logró expandir la cobertura de telecomunicaciones a comunidades históricamente desconectadas, implementar redes de alta velocidad como 5G a nivel nacional y promover la digitalización de la gestión portuaria, agrícola y municipal, acercando servicios públicos y oportunidades de innovación a toda la población”, señala el informe.

Esta es la última vez que Chaves da su informe en el plenario legislativo. (Rafael Pacheco)

Durante los últimos cuatro años, la tasa de desempleo bajó del 9% al 6%. Ahora bien, según explican los expertos, esta baja en la cifra de desempleo no se debe a una mayor generación de empleo, sino a que muchas personas dejaron de buscar trabajo o salieron del mercado laboral.

Un estudio de la Universidad Nacional (UNA) explica que la tasa de participación en el mercado laboral se desplomó: hoy, hay casi medio millón de personas más fuera de la fuerza de trabajo que antes de la pandemia. Esto pone en riesgo desde el pago de las pensiones hasta el crecimiento del país.

La investigación señala, además, que el mercado laboral no solo está estancado, se está transformando en algo más excluyente. Ahora, para conseguir trabajo, casi que es obligatorio tener título universitario o secundaria completa.

Además, en cuanto a la tecnología 5G que señala el mandatario en el informe, pese a que el día en que él asumió la presidencia ordenó el desarrollo de esa tecnología, fue hasta la semana pasada que el ICE anunció que ya al fin se adjudicó ese proyecto a una empresa, así que todavía falta rato para que en el país se pueda usar la red 5G.

Chaves finalizó el discurso agradeciendo a los costarricenses la confianza que le dieron y asegurando que siente un gran amor por la patria.