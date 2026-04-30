Gobierno de Rodrigo Chaves deja avances en el tema del Trabajo, pero también grandes deudas

Este 1.° de mayo se celebra el Día del Trabajador y por eso hicimos, con la ayuda de expertos, una radiografía sobre lo bueno y lo malo que hizo el gobierno de Rodrigo Chaves durante su administración.

Lo primero que destaca el gobierno en el tema laboral es que durante la gestión de Chaves el desempleo cayó, ya que pasó de 309 mil personas en 2019, antes de la pandemia, a 147 mil en 2025.

La disminución en el desempleo revela una realidad peligrosa para el país. (Shutterstock)

Eric Briones, doctor en Derecho Laboral, dice que este cuatrienio ha sido muy atípico en cuanto a lo que tiene que ver con materia de empleo.

“Logramos bajar las tasas de desempleo en algo que no se había visto durante décadas. En mi experiencia, siempre ha estado rondando entre un 9%, pero hoy por hoy estamos en un 6%”, manifestó el experto.

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La baja revela una realidad peligrosa

Ahora bien, según explican los expertos, esta baja en la cifra de desempleo no se debe a una mayor generación de empleo, sino a que muchas personas dejaron de buscar trabajo o salieron del mercado laboral.

Un estudio de la Universidad Nacional (UNA) explica que la tasa de participación en el mercado laboral se desplomó: hoy, hay casi medio millón de personas más fuera de la fuerza de trabajo que antes de la pandemia. Esto pone en riesgo desde el pago de las pensiones hasta el crecimiento del país.

El gobierno ha quedado debiendo con la generación de empleos. (Shuttersctok)

La investigación señala, además, que el mercado laboral no solo está estancado, se está transformando en algo más excluyente. Ahora, para conseguir trabajo, casi que es obligatorio tener título universitario o secundaria completa.

El informe señala que la caída del desempleo no es una mejora; es el resultado de un país que se está quedando sin opciones para los más vulnerables.

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Mejoras en las condiciones laborales

Briones también rescata al inicio de la administración Chaves Robles se tomaron acciones para aplicar el teletrabajo en muchas áreas del país.

“Me refiero a la directriz donde se hace de manera ordinaria para el sector público, con invitación al resto de los sectores y poderes, el teletrabajo como manera ordinaria y eso nos ha ayudado a mantener trabajos, eso nos ha ayudado a hacer más inclusivos”, destacó.

Urge mejorar los salarios de los trabajadores del sector público. (Shutterstock)

El experto rescata que durante la presente administración la Asamblea Legislativa contribuyó en gran medida a la mejora de los derechos laborales.

En cuanto a los proyectos de ley que llegaron a aportar bienestar a los trabajadores, señaló varios.

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“Las licencias para más de 1.800 personas en el sector privado, porque sí lo teníamos en el sector público, y es que cuando un ser querido fallece, me refiero de primer grado, de segundo grado, ya se tiene un permiso con goce de salarial de uno a tres días aproximadamente. Eso no se había tenido en 85 años, se logró en este cuatrienio con una reforma al artículo 69 del Código de Trabajo”.

“Otro cambio muy revelante para las mujeres tiene que ver con la lactancia... ahora donde exista una mujer lactante, tiene que haber una sala de lactancia. Otra gran reforma dentro del ámbito laboral fue para los varones, nosotros, los trabajadores logramos en este cuatrienio tener permiso, pero estoy hablando del sector privado, porque en el sector público sí existía, tener permiso a las licencias por paternidad. Eso no existía en el país”, manifestó Briones.

Muchas mujeres luchan para incorporarse al mercado laboral para sacar adelante sus familias. (Canva)

Protección a los trabajadores

El experto en Derecho Laboral también destacó la aprobación de una ley para las personas que denuncien, tanto en el sector privado como público.

“Estas personas que denuncien actos de corrupción ahora tienen un fuero de protección por parte de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo. Quienes hagan las denuncias quedan protegidos para que no tomen represalias en contra de su persona, afectándola en el trabajo”, resaltó.

También destacó otra de las leyes aprobadas en el Congreso, en la que se les da la opción a los trabajadores de empresas nacionales, a ir a otros países a estudiar o por otros motivos sin perder sus derechos laborales, cuando las actividades que desempeñan les permiten hacer teletrabajo.

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La deuda del gobierno con los trabajadores

Ahora bien, Briones dice que para él, la deuda que el gobierno deja en materia laboral tiene que ver con el tema tecnológico.

“Le tenemos miedo a la tecnología. Hay que apostarle, tanto en el sector privado como en el público. Tenemos que hacer más fácil el trabajo”, manifestó.

Los diputados aprobaron proyectos de ley que mejoran las condiciones laborales. (Rafael Pacheco)

Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional, también mencionó deudas que deja el gobierno de Chaves en cuanto al empleo.

Vargas reconoce que la economía nacional ha permitido una mejora en los salarios del sector privado, pero no así en el sector público, por lo que urge mejorar los ingresos de los trabajadores estatales.

El economista también señaló que la caída en el desempleo y la salida de tantas personas de la fuerza laboral significa que sobre menos personas recae el desarrollo de la economía costarricense.

“Esa pérdida de oportunidades de empleo hace ver que iniciativas como ‘Hello brete’ han sido realmente más un discurso que una realidad.

“El país carece de mecanismos para incorporar a los jóvenes a su primer trabajo, y las mujeres, sobre todo las de las regiones menos favorecidas, como las costas y las fronteras, tienen tasas de desempleo altas y crecen en exclusión social, de tal manera que es un agridulce más tirando más a agrio que a dulce”, señaló Vargas.