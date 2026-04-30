¿Quiere una casa lejos del caos de la ciudad? Grupo Mutual vende propiedades con descuentos de hasta ₡10 millones

¿Quiere conseguir una casa para relajarse un fin de semana lejos del caos de la ciudad? Grupo Mutual está ofreciendo propiedades con descuentos en zonas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

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La entidad financiera anunció que para mayo habrá descuentos de hasta 10 millones de colones por debajo del valor de mercado, según avalúo.

Incluso, la entidad cuenta con opciones de terreno para aquellas personas que quieren construir una casa.

Estas son algunas propiedades que tiene Grupo Mutual en su cartera:

Casa en Alajuela

Grupo Mutual está ofreciendo varias propiedades; varias de ellas están en Guanacaste, Alajuela, San José y Cartago. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 2-166934-001-002

Ubicación: San José, Alajuela, Alajuela. Coyol, Villa Rica, 25 metros norte del bar Cocos (antiguo bar Las Cañitas), casa mano derecha portón negro.

San José, Alajuela, Alajuela. Coyol, Villa Rica, 25 metros norte del bar Cocos (antiguo bar Las Cañitas), casa mano derecha portón negro. Área del terreno: 152,12 m²

152,12 m² Área de construcción: 152,12 m²

152,12 m² Precio avalúo: ¢66.686.000

¢66.686.000 Precio con descuento: ¢63.700.000

¢63.700.000 Contacto: 2435-1080/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Terreno en Guácimo

Grupo Mutual cuenta con varias casas con descuento para mayo para aquellas personas que quieren vivir fuera de la GAM o pasar un fin de semana de relajación lejos del caos. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 7-061900-000

Ubicación: Río Jiménez, Guácimo, Limón. San Luis, del cruce a Cartagena, 201 metros al sur, terreno esquinero.

Río Jiménez, Guácimo, Limón. San Luis, del cruce a Cartagena, 201 metros al sur, terreno esquinero. Área del terreno: 990.27 m²

990.27 m² Precio avalúo: ¢19.279.000

¢19.279.000 Precio con descuento: ¢15.000.000

¢15.000.000 Contacto: 2437-1080/2435-2411 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa y apartamento en Tarrazú

Grupo Mutual cuenta con varias casas con descuento para mayo para aquellas personas que quieren vivir fuera de la GAM o pasar un fin de semana de relajación lejos del caos. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 1-594773-000

Ubicación: San Marcos, Tarrazú, San José. Barrio Los Ángeles, 25 metros al este de la calle principal.

San Marcos, Tarrazú, San José. Barrio Los Ángeles, 25 metros al este de la calle principal. Área del terreno: 292,44 m²

292,44 m² Área de construcción: 112 m²

112 m² Precio avalúo: ¢33.071.000

¢33.071.000 Precio con descuento: ¢31.574.000

¢31.574.000 Contacto: 2435-2088/2435-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

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Terreno en Acosta

Grupo Mutual cuenta con varias casas con descuento para mayo para aquellas personas que quieren vivir fuera de la GAM o pasar un fin de semana de relajación lejos del caos. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 1-679955-000

Ubicación: Guatil, Acosta, San José. Bajo Calvo, 300 metros al norte de la Iglesia de Bajo Calvo, al lado derecho de la vía con cerca roja.

Guatil, Acosta, San José. Bajo Calvo, 300 metros al norte de la Iglesia de Bajo Calvo, al lado derecho de la vía con cerca roja. Área del terreno: 2.693,19 m²

2.693,19 m² Precio avalúo: ¢43.092.000

¢43.092.000 Precio con descuento: ¢34.500.000

¢34.500.000 Contacto: 2435-2723/2437-1093 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Terreno con casa en Buenos Aires

Grupo Mutual cuenta con varias casas con descuento para mayo para aquellas personas que quieren vivir fuera de la GAM o pasar un fin de semana de relajación lejos del caos. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 6-00158323-000

Ubicación: Biolley, Buenos Aires, Puntarenas. La Puna, 1.1 km al este de la plaza de deportes de La Puna.

Biolley, Buenos Aires, Puntarenas. La Puna, 1.1 km al este de la plaza de deportes de La Puna. Área del terreno: 4.397,77 m²

4.397,77 m² Área de construcción: 72,07 m²

72,07 m² Precio avalúo: ¢23.645.000

¢23.645.000 Precio con descuento: ¢17.000.000

¢17.000.000 Contacto: 2435-2411/2435-2716 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Terreno en Pérez Zeledón

Grupo Mutual cuenta con varias casas con descuento para mayo para aquellas personas que quieren vivir fuera de la GAM o pasar un fin de semana de relajación lejos del caos. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 1-681175-000

Ubicación: San Pedro, Pérez Zeledón, San José. De la iglesia católica, 750 metros al este.

San Pedro, Pérez Zeledón, San José. De la iglesia católica, 750 metros al este. Área del terreno: 531,11 m²

531,11 m² Precio avalúo: ¢10.357.000

¢10.357.000 Precio con descuento: ¢9.100.000

¢9.100.000 Contacto: 2435-2411/2435-2039 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

¿Cuáles beneficios tiene Grupo Mutual?

La entidad está ofreciendo un financiamiento del 90% y una tasa fija de 7.75% por 5 años y señal de trato negociable.

Los clientes no tendrán que pagar avalúo ni comisión por el crédito, según Grupo Mutual.

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