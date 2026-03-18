Casas y lotes desde ¢21 millones: vea viviendas y terrenos disponibles

¿Busca casa o lote? Varias entidades bancarias y financieras cuentan con propiedades a la venta, entre ellas Grupo Mutual.

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Esta entidad financiera cuenta con casas y lotes en varias provincias como Alajuela, Cartago, Guanacaste y San José.

Algunas de las viviendas y terrenos disponibles en Grupo Mutual son:

Casa en Alajuela

Grupo Mutual está ofreciendo varias propiedades; varias de ellas están en Guanacaste, Alajuela, San José y Cartago. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 2-166934-001-002

Ubicación: San José, Alajuela, Alajuela. Coyol, Villa Rica, 25 metros norte del bar Cocos (antiguo bar Las Cañitas), casa mano derecha portón negro.

San José, Alajuela, Alajuela. Coyol, Villa Rica, 25 metros norte del bar Cocos (antiguo bar Las Cañitas), casa mano derecha portón negro. Área del terreno: 152,12 m²

152,12 m² Área de construcción: 152,12 m²

152,12 m² Precio: ¢66.686.000

¢66.686.000 Contacto: 2435-1080/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Lote en La Cruz

Grupo Mutual está ofreciendo varias propiedades; varias de ellas están en Guanacaste, Alajuela, San José y Cartago. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 5-200010-000

Ubicación: La Garita, La Cruz, Guanacaste. De la entrada donde Sabalito, 100 metros oeste.

La Garita, La Cruz, Guanacaste. De la entrada donde Sabalito, 100 metros oeste. Área del terreno: 3.293 m²

3.293 m² Precio: ¢21.405.000

¢21.405.000 Contacto: 2435-1080/2435-2088 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Alajuela

Grupo Mutual está ofreciendo varias propiedades; varias de ellas están en Guanacaste, Alajuela, San José y Cartago. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 2-311303-000

Ubicación: San José, Alajuela, Alajuela. Urbanización Los Olivos, casa 34.

San José, Alajuela, Alajuela. Urbanización Los Olivos, casa 34. Área del terreno: 166,4 m²

166,4 m² Área de construcción: 189 m²

189 m² Precio: ¢88.000.000

¢88.000.000 Contacto: 2435-2411/2435-2723 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

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Casa en Tres Ríos

Grupo Mutual está ofreciendo varias propiedades; varias de ellas están en Guanacaste, Alajuela, San José y Cartago. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 3-164658-000

Ubicación: Tres Ríos, La Unión, Cartago. Calle Chavarría, 100 metros este y 450 metros sur de la subestación del ICE.

Tres Ríos, La Unión, Cartago. Calle Chavarría, 100 metros este y 450 metros sur de la subestación del ICE. Área del terreno: 174,23 m²

174,23 m² Área de construcción: 248 m²

248 m² Precio: ¢51.546.000

¢51.546.000 Contacto: 2435-2411/2435-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Apartamento en Hatillo

Grupo Mutual está ofreciendo varias propiedades; varias de ellas están en Guanacaste, Alajuela, San José y Cartago. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 1-127610-F-000

Ubicación: San Sebastián, San José, San José. Sagrada Familia, condominio Torres de Monterrey.

San Sebastián, San José, San José. Sagrada Familia, condominio Torres de Monterrey. Área del terreno: 63 m²

63 m² Área de construcción: 63 m²

63 m² Precio: ¢45.000.000

¢45.000.000 Contacto: 2435-2088/2435-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Mata de Plátano

Grupo Mutual está ofreciendo varias propiedades; varias de ellas están en Guanacaste, Alajuela, San José y Cartago. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 1-367591-000

Ubicación: Mata de Plátano, Goicoechea, San José. Urbanización Jardines de la Paz, casa #93.

Mata de Plátano, Goicoechea, San José. Urbanización Jardines de la Paz, casa #93. Área del terreno: 105 m²

105 m² Área de construcción: 125 m²

125 m² Precio: ¢58.018.000

¢58.018.000 Contacto: 2435-2088/2435-1080 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

Casa en Puriscal

Grupo Mutual está ofreciendo varias propiedades; varias de ellas están en Guanacaste, Alajuela, San José y Cartago. (Grupo Mutual/Grupo Mutual)

Folio Nº 1-371806-000

Ubicación: Santiago, Puriscal, San José. Charcón, barrio Los Ángeles, de la entrada principal 1.600 metros noreste.

Santiago, Puriscal, San José. Charcón, barrio Los Ángeles, de la entrada principal 1.600 metros noreste. Área del terreno: 160 m²

160 m² Área de construcción: 899 m²

899 m² Precio: ¢79.077.000

¢79.077.000 Contacto: 2435-2716/2437-1093 o al correo bienesadjudicados@grupomutual.fi.cr

¿Qué se necesita para aplicar a alguna propiedad?

Grupo Mutual indicó que para aplicar alguna de estas propiedades se deben cumplir ciertos requisitos.

Para las personas asalariadas, debe presentar una orden patronal y constancia salarial, el recibo de agua, luz o cable (con su dirección) y una copia de la cédula y de quien será beneficiario de la póliza de vida.

Por otra parte, los trabajadores independientes deben contar con una constancia de ingresos firmada por contador público, un respaldo de ingresos (facturas, estados de cuenta, patentes y más) y recibos de servicios y copia de cédula.

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