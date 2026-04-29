Rodrigo Chaves “ordenó” desarrollar tecnología 5G el primer día de Gobierno y esta noticia surge casi 4 años después

El día en que Rodrigo Chaves asumió la presidencia de la República, anunció que su gobierno trabajaría muy duro en el desarrollo de la tecnología 5G, argumentando que urgía para el avance tecnológico del país.

Sin embargo, fue hasta este miércoles 29 de abril, a solo una semana de terminar su mandato, que el gobierno anunció que, al fin, adjudicó el proyecto de la tecnología 5G.

Gobierno adjudica proyecto de tecnología 5G con cuatro años de atrasado según lo prometido por Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco)

La semana pasada Chaves había reconocido públicamente que el tema estaba atrasado, pero trató de disimularlo.

“Vamos muy bien. Un poquillo atrasados con 5G. Así como le doy encomio, también le digo: acuérdese de que la cuenta por cobrar de 5G va atrasada. La red de transporte, etc.”, le dijo el mandatario al presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña.

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Una semana después se hizo el anuncio oficial que tanto se ha esperado desde hace años.

“La Junta de Adquisiciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) adjudicó este martes 28 de abril de 2026 a la empresa sueca Ericsson su red de quinta generación (5G), que será comercializada de manera masiva por su marca Kölbi. Además, la empresa Coasin-Nokia fue adjudicada para proveer los equipos y los servicios de conectividad de las radiobases”, informó el ICE.

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La adjudicación se dio este martes 28 de abril. (Rafael Pacheco)

Un año más de espera

Chaves había dicho el 8 de mayo del 2022 que esperaba que a finales de ese año ya estuviera disponible la tecnología 5G en el país; sin embargo, después de esperar cuatro años, ahora habrá que esperar otro más porque el ICE tiene estimado que sea hasta dentro de 12 meses que se implemente la nueva red.

“La red del ICE contará con arquitectura Open-Ran Stand-Alone, que permite sumar múltiples fabricantes para brindar servicios y proveer equipos, y elimina la dependencia a una sola empresa”, aseguró el jerarca del ICE.

La entidad asegura que la adjudicación final estuvo más de $100 millones por debajo del presupuesto planeado, que inicialmente fue estimado en $250 millones.