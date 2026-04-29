Traspaso de poderes de Laura Fernández enfrenta recurso de amparo por decisión polémica

La activista Mia Fink presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ante la Sala Constitucional, después de que el gobierno advirtiera que no se iban a permitir “disturbios” el 8 de mayo durante el traspaso de poderes.

LEA MÁS: ¿Tiene una sociedad inactiva? Si no hace esto podría pagar una sanción millonaria

De hecho, el lunes anunciaron que habrá un fuerte despliegue policial y agentes vestidos de civil en los alrededores del Estadio Nacional para detectar a las personas que podrían realizar protestas.

Debido a esto, Fink presentó un recurso, en el que pide que se declare con lugar y que se le ordene al MSP anular el despliegue de policías vestidos de civil para impedir protestas, y que estos sean utilizados para resguardar la seguridad de las personas que asistan a la ceremonia.

La activista Mia Fink presentó un recurso de amparo contra el MSP por el despliegue policial que van a realizar el 8 de mayo. El gobierno indicó que no se iban a permitir "disturbios". (Mia Fink /Redes sociales)

Asimismo, solicitó que se le ordene al ministerio asegurar los mecanismos necesarios para proteger y garantizar el derecho a la reunión, asociación y manifestación durante el traspaso.

“Aquí en Costa Rica defendemos el derecho a la reunión, asociación y manifestación de todas las personas”, dijo la activista.

¿Se pueden prohibir las manifestaciones?

El abogado Boris Acosta explicó que la Constitución Política establece el derecho de manifestación, estén o no de acuerdo con las formas en que actúan los poderes del Estado.

Sin embargo, la Fuerza Pública puede intervenir si se presentan disturbios u otro tipo de acciones violentas y hostiles.

LEA MÁS: Atención pensionados: En estas fechas realizarán el depósito en mayo

El experto en derecho señaló que, en el caso del anuncio del MSP, se están tomando medidas preventivas para evitar una situación que se torne violenta durante el traspaso de poderes.

Acosta aclaró que a nadie se le puede limitar su derecho a expresarse, siempre y cuando no se pase a algo violento.

El abogado Boris Acosta indicó que cada persona tiene el derecho a manifestarse; sin embargo, la policía puede intervenir si la protesta se torna violenta. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Abogado cree que recurso será declarado sin lugar

El abogado comentó que el recurso de amparo presentado por Mia Fink podría ser declarado sin lugar, porque está protestando sobre situaciones que no están ocurriendo.

(MARVIN RECINOS/AFP)

“No se puede garantizar si va a haber o no una protesta hostil para que la Fuerza Pública intervenga o la prohíba”, dijo.

Tampoco se sabe si la policía va a ser abusiva ni si violentará el derecho a la manifestación.

LEA MÁS: Pruebas de paternidad en la CCSS: El dato que sorprende a muchos y hace justicia