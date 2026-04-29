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Atención pensionados: En estas fechas realizarán el depósito en mayo

En mayo se depositará la pensión de los régimenes de la CCSS, Magisterio, Poder Judicial y Hacienda

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Por Ingrid Hidalgo

Miles de pensionados recibirán su pago durante mayo en distintas fechas, de acuerdo al régimen al que pertenezcan.

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Algunos recibirán el depósito a mediados de mayo, mientras que varios pensionados tendrán que esperar hasta finales del mes para recibir su dinero.

Estas son las fechas del depósito de las pensiones para mayo:

  • CCSS: 29 de mayo (incluye IVM y RNC)
  • Magisterio (JUPEMA): 20 de mayo (Régimen Transitorio de Reparto) y el 14 y 28 de mayo (Régimen de Capitalización Colectiva)
  • Ministerio de Hacienda: 20 de mayo
  • Poder Judicial: 15 y 28 de mayo
La CCSS pagará la pensión de febrero el 27. La institución pidió verificar la cuenta bancaria para recibir el depósito sin inconvenientes.
Algunos pensionados recibirán su depósito a mediados de mayo, mientras que otros a finales del mes según el régimen al que pertenecen. (Canva/Stock)

El Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio protege a todas las personas que empezaron a trabajar en el sector educativo antes del 15 de julio de 1992, y el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) está dirigido a todos los trabajadores de la educación que empezaron a laborar después de esa fecha.

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El RCC fue creado por los problemas estructurales del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que generaron un gran aumento en los gastos del gobierno. Por eso, se decidió hacer la distinción entre los regímenes.

Esto debe tomar en cuenta

Es importante que, para recibir su pensión, tenga su cuenta bancaria activa y con los datos actualizados, para evitar atrasos.

Si usted encuentra alguna irregularidad en el depósito de su pensión, puede reclamarlo ante el sistema de pensiones al que pertenece para que le resuelvan la situación.

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La pensión se depositará en las cuentas bancarias, por eso es importante mantenerlas activas y con los datos actualizados para evitar atrasos. (Shutterstock/Shutterstock)

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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