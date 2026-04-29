Banco Nacional explica el objetivo de cobrar comisión a quienes tengan menos de ¢25 mil en sus cuentas

El Banco Nacional dio una explicación con la que justifica el cambio que afectará a sus clientes a partir de mayo.

Por medio de un mensaje, la entidad financiera informó a sus usuarios que si alguno llega a tener menos de 25 mil colones en sus cuentas, les cobrarán una comisión de ¢2500 mensuales por concepto de saldo mínimo.

La Teja consultó al Banco Nacional los motivos del cambio y la entidad aseguró que el propósito principal es fomentar el uso activo de los productos financieros y fortalecer el hábito del ahorro.

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El Banco Nacional dio la razones de la medida. (Rafael Pacheco Granados)

“Este ajuste tiene por objetivo incentivar el uso saludable de los productos de ahorro (cuentas, sobres, ahorro programado), prevenir la acumulación de productos financieros que no están siendo utilizados y permitir una gestión más eficiente y sostenible, siempre orientada a mejorar la experiencia del cliente y a ofrecerle herramientas que se adapten mejor a sus necesidades reales.

“La revisión se realiza una vez al mes y, cuando corresponde, el cargo se aplica una sola vez por cliente, incluso si tiene varias cuentas o cuentas en distintas monedas”, detalló el banco.

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Medida empezará a regir en mayo

La aplicación de esta medida está prevista a partir del 20 de mayo.

“Con este enfoque, se reconoce que muchas personas organizan su dinero por objetivos como gastos cotidianos, emergencias o metas de ahorro, y no necesariamente concentran todos sus fondos en un solo producto”, informó la entidad.

Estas son las excepciones por las que no le cobrarán la comisión. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Banco Nacional recalcó que “la comisión solo podría aplicarse cuando, al cierre de mes, el saldo total en BN Cuenta + Sobre + Ahorro Programado sea inferior a ¢25.000 y que, además, no se haya registrado un uso de la tarjeta de débito por un monto acumulado superior a ¢25.000 durante el mes. Basta con cumplir una de estas dos alternativas, ya sea mantener el saldo o utilizar la tarjeta de débito activamente, para que no se aplique ningún cobro".

También hay excepciones, quienes no deben cumplir con el requisito de tener 25 mil colones como mínimo en la cuenta son los menores de 25 años, los adultos mayores, los beneficiarios de ayudas sociales y quienes tienen su planilla con el BN.