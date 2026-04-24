Finanzas y tecnología

¿Busca casa barata? Este banco cuenta con opciones desde ¢17 millones

Una entidad bancaria cuenta con varias opciones de casas en distintas partes del país

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

El Banco Nacional cuenta con varias opciones de propiedades para aquellas personas que están buscando comprar una casa.

LEA MÁS: Millones de viajeros y una amenaza silenciosa: crece alerta por enfermedad contagiosa en el Mundial 2026

En su sitio web se pueden encontrar casas en diferentes partes del país, desde Guanacaste hasta San José.

A continuación pueden encontrar viviendas a muy buenos precios, que van desde los 17 millones de colones.

Terreno con construcción en Pavas

Terreno con construcción en Pavas
El Banco Nacional cuenta con varias propiedades en oferta. Algunas están en subasta. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 1-425138-000
  • Ubicación: Pavas, San José, San José. Urbanización Lomas del Río, casa 87, del Jardín de Niños 45 metros al este y 75 metros al norte (bulevar del río Torres).
  • Área de terreno: 90,02 m²
  • Área de construcción: 225,55 m²
  • Valor: ¢40.114.301,80
  • Valor avalúo: ¢40.114.301,80
  • Contacto: 8313-4679 o al correo electrónico rleon@bncr.fi.cr
  • Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/terreno-con-construcci%C3%B3n-en-pavas-8530-1

Casa en Paraíso

Casa en Paraíso
El Banco Nacional cuenta con varias propiedades en oferta. Algunas están en subasta. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 3-135009-000
  • Ubicación: Llanos de Santa Lucía, Paraíso, Cartago. Urbanización Las Margaritas, de la panadería Adriana Isabel, 15 metros al este y 245 metros al sur
  • Área de terreno: 163 m²
  • Área de construcción: 130 m²
  • Valor: ¢41.183.401,60 (descuento 20%)
  • Valor avalúo: ¢51.479.252,00
  • Fin de subasta: 29 de abril de 2026, a las 10:00 a.m.
  • Contacto: 8662-0707 o al correo electrónico mmenao@bncr.fi.cr
  • Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-cartago-para%C3%ADso-llanos-de-santa-luc%C3%ADa-9327-1

Vivienda en Sarapiquí de Heredia

Casa en Sarapiquí de Heredia
El Banco Nacional cuenta con varias propiedades en oferta. Algunas están en subasta. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 4-170323-000
  • Ubicación: La Virgen, Sarapiquí, Heredia. La Virgen, frente al cementerio.
  • Área de terreno: 220 m²
  • Área de construcción: 156 m²
  • Valor: ¢47.192.145,44
  • Valor avalúo: ¢47.192.145,44
  • Contacto: 8563-3971 o al correo electrónico cbonillag@bncr.fi.cr
  • Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-heredia-sarapiqu%C3%AD-9464-1

LEA MÁS: MEP y Cultura anuncian iniciativa para fomentar la lectura en niños poniéndolos a leer 15 minutos... ¡AL AÑO!

Casa en Desamparados

Casa en Desamparados
El Banco Nacional cuenta con varias propiedades en oferta. Algunas están en subasta. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: 1-465162-000
  • Ubicación: Desamparados, San José. Del ebáis de Rosario, 56 metros al oeste, al final de la servidumbre
  • Área de terreno: 159,01 m²
  • Área de construcción: 107 m²
  • Valor: ¢17.646.103,84 (descuento 40%)
  • Valor avalúo: ¢29.410.173,06
  • Fin de subasta: 29 de abril de 2026, a las 10 a.m.
  • Contacto: 8662-0707 o al correo electrónico mmenao@bncr.fi.cr
  • Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-8249-1

Casa en Oreamuno

Casa en Oreamuno
El Banco Nacional cuenta con varias propiedades en oferta. Algunas están en subasta. (Banco Nacional/Banco Nacional)
  • Folio real: Cot, Oreamuno, Cartago. De la escuela de Paso Ancho, 250 metros al este
  • Área de terreno: 224,47 m²
  • Área de construcción: 113 m²
  • Valor: ¢47.564.814,42 (descuento 10%)
  • Valor avalúo: ¢52.849.793,80
  • Fin de subasta: 29 de abril de 2026, a las 10:00 a.m.
  • Contacto: 8662-0707 o al correo electrónico mmenao@bncr.fi.cr
  • Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-cartago-oreamuno-cot-9034-1

LEA MÁS: Experta en salud mental: “Buscar a Los Zumbis en La Teja es como llevar el cerebro al gimnasio a hacer ejercicios”

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
casas en venta Costa RicaBanco Nacional propiedadescasas baratas Costa Ricaviviendas en subasta Costa Rica
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.