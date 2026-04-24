¿Busca casa barata? Este banco cuenta con opciones desde ¢17 millones

El Banco Nacional cuenta con varias opciones de propiedades para aquellas personas que están buscando comprar una casa.
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En su sitio web se pueden encontrar casas en diferentes partes del país, desde Guanacaste hasta San José.
A continuación pueden encontrar viviendas a muy buenos precios, que van desde los 17 millones de colones.
Terreno con construcción en Pavas
- Folio real: 1-425138-000
- Ubicación: Pavas, San José, San José. Urbanización Lomas del Río, casa 87, del Jardín de Niños 45 metros al este y 75 metros al norte (bulevar del río Torres).
- Área de terreno: 90,02 m²
- Área de construcción: 225,55 m²
- Valor: ¢40.114.301,80
- Valor avalúo: ¢40.114.301,80
- Contacto: 8313-4679 o al correo electrónico rleon@bncr.fi.cr
- Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/terreno-con-construcci%C3%B3n-en-pavas-8530-1
Casa en Paraíso
- Folio real: 3-135009-000
- Ubicación: Llanos de Santa Lucía, Paraíso, Cartago. Urbanización Las Margaritas, de la panadería Adriana Isabel, 15 metros al este y 245 metros al sur
- Área de terreno: 163 m²
- Área de construcción: 130 m²
- Valor: ¢41.183.401,60 (descuento 20%)
- Valor avalúo: ¢51.479.252,00
- Fin de subasta: 29 de abril de 2026, a las 10:00 a.m.
- Contacto: 8662-0707 o al correo electrónico mmenao@bncr.fi.cr
- Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-cartago-para%C3%ADso-llanos-de-santa-luc%C3%ADa-9327-1
Vivienda en Sarapiquí de Heredia
- Folio real: 4-170323-000
- Ubicación: La Virgen, Sarapiquí, Heredia. La Virgen, frente al cementerio.
- Área de terreno: 220 m²
- Área de construcción: 156 m²
- Valor: ¢47.192.145,44
- Valor avalúo: ¢47.192.145,44
- Contacto: 8563-3971 o al correo electrónico cbonillag@bncr.fi.cr
- Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-heredia-sarapiqu%C3%AD-9464-1
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Casa en Desamparados
- Folio real: 1-465162-000
- Ubicación: Desamparados, San José. Del ebáis de Rosario, 56 metros al oeste, al final de la servidumbre
- Área de terreno: 159,01 m²
- Área de construcción: 107 m²
- Valor: ¢17.646.103,84 (descuento 40%)
- Valor avalúo: ¢29.410.173,06
- Fin de subasta: 29 de abril de 2026, a las 10 a.m.
- Contacto: 8662-0707 o al correo electrónico mmenao@bncr.fi.cr
- Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-8249-1
Casa en Oreamuno
- Folio real: Cot, Oreamuno, Cartago. De la escuela de Paso Ancho, 250 metros al este
- Área de terreno: 224,47 m²
- Área de construcción: 113 m²
- Valor: ¢47.564.814,42 (descuento 10%)
- Valor avalúo: ¢52.849.793,80
- Fin de subasta: 29 de abril de 2026, a las 10:00 a.m.
- Contacto: 8662-0707 o al correo electrónico mmenao@bncr.fi.cr
- Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-cartago-oreamuno-cot-9034-1
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