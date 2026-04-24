¿Busca casa barata? Este banco cuenta con opciones desde ¢17 millones

El Banco Nacional cuenta con varias opciones de propiedades para aquellas personas que están buscando comprar una casa.

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En su sitio web se pueden encontrar casas en diferentes partes del país, desde Guanacaste hasta San José.

A continuación pueden encontrar viviendas a muy buenos precios, que van desde los 17 millones de colones.

Terreno con construcción en Pavas

El Banco Nacional cuenta con varias propiedades en oferta. Algunas están en subasta. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 1-425138-000

Ubicación: Pavas, San José, San José. Urbanización Lomas del Río, casa 87, del Jardín de Niños 45 metros al este y 75 metros al norte (bulevar del río Torres).

Área de terreno: 90,02 m²

Área de construcción: 225,55 m²

Valor: ¢40.114.301,80

Valor avalúo: ¢40.114.301,80

Contacto: 8313-4679 o al correo electrónico rleon@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/terreno-con-construcci%C3%B3n-en-pavas-8530-1

Casa en Paraíso

El Banco Nacional cuenta con varias propiedades en oferta. Algunas están en subasta. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 3-135009-000

Ubicación: Llanos de Santa Lucía, Paraíso, Cartago. Urbanización Las Margaritas, de la panadería Adriana Isabel, 15 metros al este y 245 metros al sur

Área de terreno: 163 m²

Área de construcción: 130 m²

Valor: ¢41.183.401,60 (descuento 20%)

Valor avalúo: ¢51.479.252,00

Fin de subasta: 29 de abril de 2026, a las 10:00 a.m.

Contacto: 8662-0707 o al correo electrónico mmenao@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-cartago-para%C3%ADso-llanos-de-santa-luc%C3%ADa-9327-1

Vivienda en Sarapiquí de Heredia

El Banco Nacional cuenta con varias propiedades en oferta. Algunas están en subasta. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 4-170323-000

Ubicación: La Virgen, Sarapiquí, Heredia. La Virgen, frente al cementerio.

Área de terreno: 220 m²

Área de construcción: 156 m²

Valor: ¢47.192.145,44

Valor avalúo: ¢47.192.145,44

Contacto: 8563-3971 o al correo electrónico cbonillag@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-heredia-sarapiqu%C3%AD-9464-1

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Casa en Desamparados

El Banco Nacional cuenta con varias propiedades en oferta. Algunas están en subasta. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: 1-465162-000

Ubicación: Desamparados, San José. Del ebáis de Rosario, 56 metros al oeste, al final de la servidumbre

Área de terreno: 159,01 m²

Área de construcción: 107 m²

Valor: ¢17.646.103,84 (descuento 40%)

Valor avalúo: ¢29.410.173,06

Fin de subasta: 29 de abril de 2026, a las 10 a.m.

Contacto: 8662-0707 o al correo electrónico mmenao@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-8249-1

Casa en Oreamuno

El Banco Nacional cuenta con varias propiedades en oferta. Algunas están en subasta. (Banco Nacional/Banco Nacional)

Folio real: Cot, Oreamuno, Cartago. De la escuela de Paso Ancho, 250 metros al este

Área de terreno: 224,47 m²

Área de construcción: 113 m²

Valor: ¢47.564.814,42 (descuento 10%)

Valor avalúo: ¢52.849.793,80

Fin de subasta: 29 de abril de 2026, a las 10:00 a.m.

Contacto: 8662-0707 o al correo electrónico mmenao@bncr.fi.cr

Enlace de la oferta: https://ventadebienes.bncr.fi.cr/propiedades/vivienda-cartago-oreamuno-cot-9034-1

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