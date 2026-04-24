Nacional

Millones de viajeros y una amenaza silenciosa: crece alerta por enfermedad contagiosa en el Mundial 2026

La OPS alertó que la movilidad masiva por el Mundial 2026 podría aumentar contagios si no se refuerzan vacunación y vigilancia en la región

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre un riesgo creciente de brotes de sarampión en América, agravado por la llegada masiva de viajeros durante el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Riesgo por movilidad internacional

La OPS señaló que la circulación del virus mantiene un “riesgo constante” y que el desplazamiento de millones de personas podría intensificar los contagios si no se fortalecen medidas sanitarias.

Según El Tiempo, Jarbas Barbosa, director del organismo, recalcó que el sarampión es altamente contagioso y requiere una cobertura de vacunación superior al 95% para evitar brotes sostenidos.

LEA MÁS: ¿Cómo ingresó el sarampión a Costa Rica? Esto dice el Ministerio de Salud

Además, la región perdió recientemente su estatus de libre de sarampión tras un brote originado en Canadá que se expandió a otros países, incluidos Estados Unidos y México.

WASHINGTON, D. C. – 29 de enero de 2026. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA mientras se dirige a la reunión de invierno de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos, el 29 de enero de 2026 en Washington, D. C. Infantino promovió el Mundial 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, Canadá y México, y destacó los posibles beneficios para las ciudades anfitrionas y sus comunidades. Alex Wong/Getty Images/AFP (Foto de ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Millones de personas viajarán para ver le mundial (ALEX WONG/Getty Images via AFP)

Cobertura insuficiente y aumento de casos

Aunque existen avances, la OPS considera que las cifras actuales no son suficientes. Incluso con niveles cercanos al 93% en primeras dosis, la acumulación de personas sin vacunar aumenta el riesgo de transmisión. En los primeros meses del año, América concentró el 21% de los casos globales, pese a representar menos del 6% el año anterior.

La detección temprana es clave y que las primeras 72 horas tras un caso sospechoso son determinantes para evitar la propagación.

Estrategias y desafíos logísticos

(Foto de ARCHIVO) Sarampión. REMITIDA / HANDOUT por JUNTA DE ANDALUCÍA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma
La baja vacunación en América incrementa el riesgo de brotes durante eventos masivos. (Junta de Andalucía/JUNTA DE ANDALUCÍA)

Entre las acciones, 21 países impulsarán la Semana de la Vacunación, con la meta de aplicar 90 millones de dosis. La OPS también trabaja en cuatro ejes: detección oportuna, vacunación intensiva, identificación de esquemas incompletos y comunicación.

Sin embargo, persisten desafíos logísticos. Factores geopolíticos han afectado el transporte internacional de vacunas, generando retrasos y aumento de costos, lo que complica la distribución en algunos países.

En Costa Rica el Ministerio de Salud ya confirmó cinco casos de esta enfermedad y cifra podría aumentar en los próximos meses.

La reaparición del sarampión es un retroceso, pero puede revertirse con inversión, compromiso político y combate a la desinformación.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Mundial 2026SarampiónOPSVacunación
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.