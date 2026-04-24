Millones de viajeros y una amenaza silenciosa: crece alerta por enfermedad contagiosa en el Mundial 2026

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre un riesgo creciente de brotes de sarampión en América, agravado por la llegada masiva de viajeros durante el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Riesgo por movilidad internacional

La OPS señaló que la circulación del virus mantiene un “riesgo constante” y que el desplazamiento de millones de personas podría intensificar los contagios si no se fortalecen medidas sanitarias.

Según El Tiempo, Jarbas Barbosa, director del organismo, recalcó que el sarampión es altamente contagioso y requiere una cobertura de vacunación superior al 95% para evitar brotes sostenidos.

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Además, la región perdió recientemente su estatus de libre de sarampión tras un brote originado en Canadá que se expandió a otros países, incluidos Estados Unidos y México.

Millones de personas viajarán para ver le mundial (ALEX WONG/Getty Images via AFP)

Cobertura insuficiente y aumento de casos

Aunque existen avances, la OPS considera que las cifras actuales no son suficientes. Incluso con niveles cercanos al 93% en primeras dosis, la acumulación de personas sin vacunar aumenta el riesgo de transmisión. En los primeros meses del año, América concentró el 21% de los casos globales, pese a representar menos del 6% el año anterior.

La detección temprana es clave y que las primeras 72 horas tras un caso sospechoso son determinantes para evitar la propagación.

Estrategias y desafíos logísticos

La baja vacunación en América incrementa el riesgo de brotes durante eventos masivos. (Junta de Andalucía/JUNTA DE ANDALUCÍA)

Entre las acciones, 21 países impulsarán la Semana de la Vacunación, con la meta de aplicar 90 millones de dosis. La OPS también trabaja en cuatro ejes: detección oportuna, vacunación intensiva, identificación de esquemas incompletos y comunicación.

Sin embargo, persisten desafíos logísticos. Factores geopolíticos han afectado el transporte internacional de vacunas, generando retrasos y aumento de costos, lo que complica la distribución en algunos países.

En Costa Rica el Ministerio de Salud ya confirmó cinco casos de esta enfermedad y cifra podría aumentar en los próximos meses.

La reaparición del sarampión es un retroceso, pero puede revertirse con inversión, compromiso político y combate a la desinformación.