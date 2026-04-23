MEP y Cultura anuncian iniciativa para fomentar la lectura en niños poniéndolos a leer 15 minutos... ¡AL AÑO!

El Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) anunciaron una iniciativa para fomentar la lectura en los niños y jóvenes; sin embargo, varios escritores nacionales la consideraron insuficiente por un detalle.

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Resulta que las autoridades presentaron este jueves 23 de abril “Costa Rica Lee”, una iniciativa que busca impulsar espacios de lectura por 15 minutos.

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, indicó que, a partir de ahora, cada 23 de abril se iba a realizar una pausa nacional para que los niños y jóvenes pudieran leer algún libro u otro texto de 9:00 a.m. a 9:15 a.m.

El MEP y otras autoridades anunciaron una iniciativa para fomentar la lectura en los niños y jóvenes. (Shutterstock/Foto)

Rodrigo Soto y Carlos Cortés, escritores nacionales, aplaudieron esta iniciativa; sin embargo, la consideraron insuficiente, pues la lectura debería ser algo de todos los días y no de una sola fecha, especialmente en un momento delicado en el que, según los estudios de educación, los niños y los jóvenes salen de los centros educativos con un nivel bajo de lectoescritura.

“Es una medida de carácter simbólico, pero insuficiente. Aunque apunta en la dirección correcta, los estudios han revelado que aquellas personas que no tienen el hábito de la lectura pueden, al menos, mejorar sus capacidades de lectoescritura practicando la lectura en voz alta en diferentes espacios, como las aulas”, dijo Soto.

El escritor señaló que la mala comprensión de lectura en los niños y jóvenes es un problema nacional que ha ido en aumento durante muchas décadas.

“Estamos ante una situación de deterioro acelerado de las capacidades de comprensión y de expresión de los jóvenes”, comentó.

Para Carlos Cortés, todos los días deberían ser el día de la lectura.

“Esto no va a contribuir absolutamente para nada. Tenemos un rezago muy importante en la comprensión lectora, sin la cual es imposible que los estudiantes y los jóvenes profesionales se puedan insertar en el mercado productivo. Hay que hacer un cambio radical y profundo”, cuestiona.

El informe del Estado de la Educación, publicado el año pasado, señaló que los jóvenes de 15 años tienen un nivel equivalente al de un niño de tercer grado en lectura, de acuerdo con el desempeño en las pruebas PISA.

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¿Por qué es importante la lectoescritura?

Rodrigo Soto señaló algunas de las ventajas de la lectura.

“En los libros están las palabras de los hombres y las mujeres más brillantes y más lúcidos de la humanidad”, dijo.

Los escritores nacionales señalaron que la lectoescritura en los niños y jóvenes es muy importante porque pueden formar criterio y además, pueden comprender mucho mejor el mundo que les rodean. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por su parte, Carlos Cortés consideró que la lectoescritura y la comprensión de los textos son como un sexto o sétimo sentido.

“Entendemos el mundo de una manera absolutamente pobre y limitada si no leemos (...) Si no somos capaces de leer, entender lo que estamos leyendo, de disfrutar de una novela o un ensayo técnico, no entenderemos el mundo que está a nuestro alcance. Es como coger un carro y no entender las señales de tránsito”, comentó.

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