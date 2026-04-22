Anuncian grandes cambios en el parque La Sabana que muchos estaban esperando desde hace años

Hay noticias sobre el emblemático y querido parque de La Sabana. Las autoridades anunciaron cambios que harán a muchas personas felices.

La Municipalidad de San José, en coordinación con el Gobierno de la República, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), iniciará el próximo 15 de mayo las obras del proyecto de iluminación del Parque Metropolitano La Sabana, con el objetivo de habilitar este espacio público para su uso seguro durante las 24 horas del día.

El Icoder presentó imágenes de lo que se espera para La Sabana. (Cortesía)

“La iniciativa contempla una inversión conjunta de 2.000 millones de colones por parte de la Municipalidad de San José, el ICODER y la CNFL, destinada al desarrollo de un sistema de iluminación con alimentación subterránea, que permitirá una intervención moderna, eficiente y respetuosa con el entorno.

“El proyecto contempla la instalación de 381 luminarias LED en distintas alturas. Estas estructuras están diseñadas para garantizar durabilidad, eficiencia energética y resistencia a condiciones exteriores”, informó la municipalidad.

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Mayor seguridad

El municipio asegura que el proyecto responde a la necesidad de recuperar uno de los principales pulmones verdes de la capital, que en los últimos años ha presentado condiciones de baja iluminación, que han limitado su uso nocturno y afectado la percepción de seguridad.

“Este proyecto incluye también la construcción de ciclovías, la habilitación de cafetines y la rehabilitación de senderos, promoviendo así un uso más activo, inclusivo y seguro del espacio público”, agregó la municipalidad.

El proyecto incluye la iluminación y mejoras en el parque. (Cortesía)

La obra dará inicio el próximo 15 de mayo de 2026, con una duración estimada de 9 meses, contemplando habilitaciones parciales para que la ciudadanía pueda ir disfrutando progresivamente de los avances. Se espera concluir este esfuerzo en febrero del 2027.

Entre las principales obras se incluye la construcción de un sistema de iluminación pública para senderos y pasos peatonales de alto tránsito, así como la iluminación de áreas clave y de la infraestructura deportiva y recreativa del parque.

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Alcalde está muy ilusionado

El alcalde de San José, Diego Miranda, se mostró muy ilusionado con el cambio que tendrá La Sabana.

“La recuperación del espacio público es muy importante, sobre todo en las franjas horarias donde la gente a veces quisiera disfrutar de este espacio, que es el más relevante de la ciudad, pero que no siempre se puede porque la gente quisiera hacer ejercicio, tomarse un café, compartir con alguien después de las cinco de la tarde y es casi imposible. Con esta iluminación estamos garantizando la ocupación del espacio público y una política de seguridad”, señaló.

La Sabana podrá ser usada también en las noches. (Lilly Arce)

La implementación de esta infraestructura permitirá mejorar la seguridad, la accesibilidad y la apropiación del espacio público, promoviendo el uso del parque durante la noche para actividades recreativas, deportivas y de convivencia.

La municipalidad asegura que La Sabana recibe anualmente a más de 2,3 millones de visitantes; sin embargo, su uso ha estado históricamente concentrado en horario diurno, debido a las limitaciones de iluminación, lo que ha incidido en su subutilización nocturna.