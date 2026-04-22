Dueño registral de carro involucrado en protesta de estudiantes da su versión y dice algo que cambia el panorama

Rónald David Camacho, dueño registral del carro que se vio involucrado este martes en la noche en la manifestación que hicieron estudiantes universitarios en San Pedro, contó su versión de los hechos y cambió todo el panorama sobre todo lo que se ha dicho en redes sociales sobre él.

Dueño registral de carro involucrado en protesta de estudiantes da su versión- (Cristian Mora)

El incidente se dio en medio de las protestas de los estudiantes por el levantamiento de las negociaciones entre las universidades estatales y el gobierno, ya que, otra vez, no se pusieron de acuerdo.

En medios de comunicación y redes sociales circula un video tomado en plena manifestación en la que se ve un carro azul tratando de pasar entre los estudiantes, pese a que el paso está cerrado.

Ese es el carro involucrado en la manifestación. (Cortesía/Cortesía)

En determinado momento, los manifestantes la emprenden contra el vehículo y lo golpean, por lo que la Policía interviene y le indica al chofer que retroceda, al tiempo que impide que otros estudiantes se acerquen al carro.

Minutos después de que el video se publicara en medios de comunicación y redes sociales, muchas personas buscaron la placa en el Registro de la Propiedad y, al ver que el dueño registral era Rónald, lo contactaron por Facebook, Instagram y hasta LinkedIn para ofenderlo, tratarlo mal y amenazarlo de muerte.

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Él asegura que no iba en el carro

Este miércoles La Teja conversó con Rónald para consultarle su versión de los hechos y lo que contó cambió el panorama sobre lo que se está diciendo sobre él.

Lo primero que nos dijo es que él no iba manejando en el carro y tampoco iba como pasajero. Asegura que mientras todo ocurrió, él estaba tranquilo en su casa viendo el partido de Cartaginés - San Carlos.

El gobierno y las universidades estatales rompieron las negociaciones este martes. (Rafael Pacheco)

“El carro ya no es mío; es más, nunca lo fue, era de mi mamá, pero ella lo había puesto a mi nombre. Hace como una semana se lo vendió a mi padrastro. Él tenía que ir a San Carlos a una feria o algo así y, como somos familia, quedamos en que hacíamos el traspaso cuando regresaran.

“Volvieron ayer y al momento del hecho el que iba manejando el carro era mi hermanastro. Yo me di cuenta de lo que había pasado cuando me iba a acostar a dormir porque me puse a ver el celular y vi el video en un medio de comunicación y luego empecé a ver mensajes que me estaban mandando. Me sorprendí mucho porque no entendía lo que estaba pasando”, relató.

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Hermanastro asegura que nunca le echó el carro a nadie

Rónald se preocupó mucho y llamó al hermanastro para saber qué era lo que había pasado.

“Él lo que me dijo fue que iba pasando por el lugar y unos estudiantes le dieron campo de pasar por el lugar de la manifestación, pero que de un momento a otro, varios manifestantes se le fueron encima al carro y lo empezaron a golpear; le dañaron los espejos.

Mucha gente ha atacado a Rónald en redes sociales. (Cortesía)

“En ese momento intervino la Policía y escoltó a mi hermano para que retrocediera porque estaban dañando el carro, pero él dice que en ningún momento peleó con nadie, ni mucho menos golpeó o atropelló a alguien; si eso hubiera sido así, lo hubieran detenido”, manifestó.

La versión del chofer coincide con la de Fuerza Pública, ya que Víctor Fernández, director regional de San José Oeste, dijo que cuando se dio el hecho, los oficiales que estaban en el lugar resguardaron el vehículo para que se retirara de la zona.

El jefe policial confirmó que no hubo heridos, ni detenidos por la situación.

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Vive una pesadilla

Rónald contó que durante la noche y madrugada ha vivido una verdadera pesadilla porque ha recibido muchos mensajes llenos de odio en los que lo han tratado hasta de asesino.

“No he dormido por estar contestando mensajes y explicándoles a la gente que yo ni siquiera iba en el carro. Es una situación muy incómoda e injusta porque la gente crucifica en redes sociales sin conocerlo o saber bien qué fue lo que pasó; eso es una gran irresponsabilidad.

La gente lo ha tratado malísimo y hasta ha recibido amenazas. (Cortesía)

“Yo soy gerente en una empresa de telecomunicaciones y también soy profesor universitario, jamás le tiraría el carro a un estudiante. Para mí es muy incómodo estar contestando llamadas de mis jefes y conocidos que me preguntan qué fue lo que pasó porque mi nombre anda circulando en redes sociales y me acusan de algo en lo que no tengo nada que ver”, asegura Camacho.

UCR condenó el acto

La Universidad de Costa Rica (UCR) emitió este miércoles un comunicado sobre el hecho y sostiene que sí hubo violencia.

“Ante los hechos ocurridos anoche, en los que un vehículo embistió a estudiantes que participaban en una manifestación, la Rectoría de la Universidad de Costa Rica expresa su más enérgico rechazo a cualquier forma de violencia.

Nada justifica la agresión contra personas que ejercen su derecho a manifestarse. Estos actos resultan inaceptables en una sociedad que se precia de democrática y respetuosa de los derechos fundamentales".

El dice que ha respondido a muchos de los mensajes tratando de aclarar el tema. (Cortesía)

La UCR hizo un llamado a la tolerancia, al respeto y a la convivencia pacífica.

“La protesta social es un mecanismo legítimo en democracia, particularmente cuando los espacios de diálogo se ven debilitados o interrumpidos. A través de ella, históricamente, se han alcanzado importantes conquistas sociales en nuestro país”, añadió la universidad.