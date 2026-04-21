¿Tiene un pleito con su vecino o lo amenazaron? Así puede actuar si la cosa se pone fea

Los vecinos tienen discusiones con otros por diferentes asuntos en la comunidad; sin embargo, algunos llevan la situación a otro nivel que puede poner en peligro la salud o la seguridad de una persona.

El abogado Boris Acosta explicó qué pueden hacer estas personas cuando reciben una amenaza por parte de un vecino o tienen un pleito.

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Hace unos días, una jueza de apellido Carballo sufrió una agresión por parte de un vecino en Heredia, quien la había amenazado anteriormente.

Al parecer, el vecino incitó a su perro para que atacara a la jueza. Luego, la habría golpeado con los puños mientras le gritaba insultos.

Si una persona recibe una amenaza o tiene un pleito con un vecino, puede tomar acciones legales para que la situación no escale a una agresión. Imagen ilustrativa creada en Gemini. (Gemini/Gemini)

El abogado de la afectada, Levinson Escalante, aseguró que ella ha recibido amenazas por parte del vecino desde hace varios meses y había acudido a las autoridades para frenar la situación.

Actualmente, el sujeto de apellidos Ulloa Borrero se encuentra en prisión preventiva por tres meses debido a la agresión.

Boris Acosta señaló que existe una forma para que las personas puedan denunciar y solicitar a un juez que imponga una medida para evitar que la situación escale si reciben una amenaza o tienen un pleito con otro vecino.

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¿Qué pueden hacer los vecinos si reciben amenazas?

El experto en derecho explicó que, si una persona atraviesa una situación incómoda con un vecino —por ejemplo, si maltrata sus mascotas o le echa agua a su casa—, puede acudir al Juzgado Contravencional, que se encarga de los pleitos típicos entre vecinos.

“Los pleitos típicos son aquellos en los que no hay una escalada de violencia ni una situación fuera de control”, indicó Acosta.

El abogado Boris Acosta señaló que si es un pleito menor, se debe denunciar ante el Juzgado Contravencional para imponer límites al vecino. Si la situación se agrava a una amenaza o una agresión, se debe denunciar ante el Ministerio Público. (Foto: Christian/Foto: La Nación)

Comentó que en el Juzgado Contravencional se puede solicitar que se le llame la atención al vecino y se le establezcan límites para que no perturbe más la paz.

“Se pueden solicitar medidas preventivas en el juzgado, donde ambas partes pueden llegar a un acuerdo de no perturbarse ni generar más conflictos”, señaló.

Por otra parte, si la situación escala a otro nivel, como una agresión hacia una persona, se debe acudir al Ministerio Público, donde se debe presentar una denuncia.

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