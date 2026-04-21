MEP da marcha atrás en algo que preocupaba a los docentes de materias complementarias

Varios docentes de materias complementarias, como educación musical, educación física, educación para el hogar y artes plásticas, entre otras, estaban preocupados porque su trabajo y el aprendizaje de los niños se iban a ver reducidos con los nuevos módulos horarios que el Ministerio de Educación Pública (MEP) planeaba implementar a partir del 2027.

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Sin embargo, tras las denuncias de estos educadores, el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, anunció que estos cambios ya no se implementarán.

En un video publicado en redes sociales, comentó que nadie iba a perder lecciones por esta medida.

“Las lecciones de música, de arte y todas las asignaturas complementarias se mantienen”, dijo.

Los docentes de materias complementarias estaban preocupados por los nuevos módulos horarios que el MEP quería implementar el próximo año. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Entiendo que la circular aclaratoria de módulos horarios, e incluso el mismo lineamiento, han generado angustia, incertidumbre e interpretaciones no previstas que no debían ocurrir”, añadió.

Por eso, Sánchez confirmó que los nuevos módulos horarios quedan sin efecto, es decir, ya no se implementarán.

Harán una nueva circular

El ministro de Educación Pública informó que esta semana se emitirá una nueva circular aclaratoria en la que se indicará que no se reducirá ninguna lección de materias complementarias, lo que mantenía preocupados a los docentes de estas asignaturas.

Asimismo, señaló que no se aumentará ninguna lección en una materia en detrimento de otra.

“Ningún docente va a ser perjudicado por estos lineamientos de los módulos horarios”, dijo.

El ministro Leonardo Sánchez dejó sin efecto el cambio de los horarios. Afirmó que no se les reducirá las lecciones a los docentes. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jimenez)

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¿Por qué son importantes las materias complementarias para los estudiantes?

Un profesor de educación física, quien pidió que no se revelara su nombre, explicó que estas asignaturas motivan a los niños y jóvenes a permanecer en los centros educativos y a desarrollar sus talentos.

También ayudan a alejarlos de situaciones de riesgo como las drogas o la criminalidad.

Comentó que la educación física fomenta el trabajo en equipo y el respeto; la educación religiosa promueve valores, y las artes plásticas desarrollan la creatividad.

Los docentes de materias complementarias sentían que el MEP no les daba importancia a estas asignaturas como a matemáticas, español, ciencias u otras. (Cortesía de Ixel Barahona/Cortesía de Ixel Barahona)

Preocupación de los docentes

Los educadores de materias complementarias temían que la cantidad de lecciones que imparten se redujera el próximo año debido a los módulos horarios que el MEP quería implementar.

Ellos deben cumplir un total de 30 lecciones, incluyendo el planeamiento, para mantener su salario base. Incluso, algunos amplían la carga hasta un máximo de 48 lecciones para aumentar sus ingresos.

Los docentes consideraron que las autoridades educativas no reconocían la importancia de las materias complementarias frente a las básicas, como matemáticas, español o ciencias.

La circular divulgada por el ministerio establecía un máximo de 35 lecciones por semana, priorizando las materias básicas.

Asimismo, indicaba que se podían incluir asignaturas como inglés y religión, siempre que hubiera docentes disponibles.

Algo que preocupaba a los educadores es que se permitirían dos lecciones adicionales de materias complementarias, siempre y cuando la institución contara con espacio, personal docente y que no se afectaran la alimentación ni el transporte de los estudiantes.

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