Estafadores están usando uno de los momentos más hermosos de la vida para convertirlo en pesadilla

Los estafadores están usando un nuevo método en el que se aprovechan de la alegría y la ilusión que viven las personas en uno de los momentos más especiales de sus vidas, para convertir la experiencia en una pesadilla.

CLS Hospitality Group alertó sobre una modalidad de estafa en la que personas malintencionadas se hacen pasar por colaboradores de sus hoteles para ofrecer servicios de eventos y solicitar pagos fuera de los canales oficiales.

No confíe en las personas que le ofrecen ofertas buenísimas. (Shutterstock)

La situación ha sido detectada en hoteles administrados por el grupo, entre ellos, el Gran Hotel Costa Rica Curio Collection by Hilton, el Hilton Garden Inn San José La Sabana y el Hilton San José La Sabana.

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De acuerdo con la información recibida por la compañía, estos individuos contactan a potenciales clientes, principalmente interesados en la organización de eventos sociales como bodas o fiestas de 15 años y eventos corporativos, haciéndose pasar por ejecutivos de ventas, con el fin de concretar reservas fraudulentas. Se trata de una situación que nos preocupa profundamente. Nuestro llamado es a extremar las medidas de verificación antes de realizar cualquier pago y confirmar siempre la información a través de los canales oficiales.

“Nos encontramos dando seguimiento al caso para prevenir nuevos incidentes y proteger tanto a clientes como al sector turístico”, señaló Juan Camilo Carvajal, director general de Operaciones de CLS Hospitality Group.

No pague sin antes comprobar la información

Carvajal reiteró la importancia de verificar toda la información antes de realizar cualquier pago, entre ellas: comprobar que toda comunicación provenga de correos electrónicos con dominios oficiales, confirmar cualquier cotización o solicitud de pago directamente con el hotel, evitar realizar transferencias a cuentas personales o no verificadas y contactar directamente a los números oficiales antes de concretar una reserva.

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Estafadores atacan a personas que están organizando actividades familiares y les ponen una trampa. (Canva)

Él aseguró que todos los procesos de los hoteles se realizan exclusivamente mediante sus plataformas y contactos institucionales debidamente verificados. En ese sentido, recordó que la comunicación oficial de sus hoteles se realiza únicamente a través de correos electrónicos con los siguientes dominios: @granhotel.cr, @clsgroupcr.com, @hgilasabana.com @hiltonlasabana.com

La empresa enfatizó que ninguno de sus hoteles solicita pagos ni gestiona reservas a través de cuentas personales, aplicaciones de mensajería no oficiales o canales informales y que cualquier mensaje recibido desde direcciones distintas debe considerarse sospechoso.