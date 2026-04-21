Pilar Cisneros habla del motivo por el que Rodrigo Chaves fue visto en camilla en la Clínica Bíblica

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue visto en camilla este lunes en la Clínica Bíblica y eso causó mucha preocupación entre sus seguidores.

Varias personas pensaron que el mandatario había sufrido un problema de salud que requirió atención médica urgente, pero la diputada oficialista Pilar Cisneros y Presidencia aclararon qué fue lo que ocurrió.

Rodrigo Chaves fue visto en camilla en la Clínica Bíblica. (Rafael Pacheco)

Cisneros dijo a La Teja que Chaves acudió a hacerse unos exámenes de rutina.

“Fue hacerse un chequeo general que se hace, no sé si una vez al año. No fue absolutamente por ningún quebranto de salud; ya él está en funciones en Casa Presidencial sin ningún problema”, aseguró la legisladora.

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Casa Presidencial respaldó las declaraciones de Cisneros.

“El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, asistió ayer (lunes) a hacerse unos exámenes médicos de rutina, previamente agendados. Su estado de salud es excelente”, aseguró Presidencia.

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Rodrigo Chaves fue visto en camilla en la Clínica Bíblica

Al presidente lo operaron el año pasado

Chaves tuvo un problema de salud el año pasado, incluso se sometió a una cirugía en Estados Unidos para tratar una condición prostática benigna.

El mandatario informó en esa ocasión que le harían una cirugía para corregir la hiperplasia protática benigna (HPB), que presentaba desde hacía un tiempo, cuya condición dificulta a los hombres ir al baño.

“Voy a viajar a los Estados Unidos este domingo. La razón es que me voy a hacer una operación, es una operación que la mayoría de los hombres, para lidiar con una situación que la mayoría de los hombres de mi edad tienen que lidiar, que es hiperplasia prostática”, había detallado el presidente.