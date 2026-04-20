Ariel Robles dijo a Laura Fernández que enviará el curriculum para estar en su gobierno, esto respondió ella

El diputado Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, sorprendió a propios y extraños al decirle a la presidenta electa, Laura Fernández, que enviaría su currículum para ser evaluado por los reclutadores que están eligiendo su gabinete.
Fernández llegó este lunes a la Asamblea Legislativa a reunirse con los diputados del Partido Frente Amplio, para analizar prioridades de cara al cierre de la presente administración.
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El último día de trabajo de los legisladores será el 28 de abril y tanto ellos como Presidencia quieren sacarle el jugo a estos últimos días, por eso quieren ponerse de acuerdo.
Al inicio de la reunión, Fernández atendió a la prensa y dio detalles sobre el anuncio de su gabinete (que será el martes 5 de mayo); ahí fue cuando Ariel aprovechó para soltar la curiosa frase.
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“Yo voy a mandar el currículum, a ver qué”, manifestó.
“Diay, mándelo”, le respondió Fernández.
Después de eso, todos los presentes se rieron de lo ocurrido y la reunión continuó.