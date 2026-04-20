Ariel Robles dijo a Laura Fernández que enviará el curriculum para estar en su gobierno, esto respondió ella

El diputado Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, sorprendió a propios y extraños al decirle a la presidenta electa, Laura Fernández, que enviaría su currículum para ser evaluado por los reclutadores que están eligiendo su gabinete.

Ariel Robles dijo que enviará el currículum para el gabinete de Laura Fernández. (Albert Marín)

Fernández llegó este lunes a la Asamblea Legislativa a reunirse con los diputados del Partido Frente Amplio, para analizar prioridades de cara al cierre de la presente administración.

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El último día de trabajo de los legisladores será el 28 de abril y tanto ellos como Presidencia quieren sacarle el jugo a estos últimos días, por eso quieren ponerse de acuerdo.

Al inicio de la reunión, Fernández atendió a la prensa y dio detalles sobre el anuncio de su gabinete (que será el martes 5 de mayo); ahí fue cuando Ariel aprovechó para soltar la curiosa frase.

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Laura Fernández le dijo que lo enviara. (John Durán)

“Yo voy a mandar el currículum, a ver qué”, manifestó.

“Diay, mándelo”, le respondió Fernández.

Después de eso, todos los presentes se rieron de lo ocurrido y la reunión continuó.