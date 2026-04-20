Política

Ariel Robles dijo a Laura Fernández que enviará el curriculum para estar en su gobierno, esto respondió ella

Ariel Robles le dijo a Laura Fernández que enviaría su currículo para ser tomado en cuenta en la formación de su gabinete y ella le respondió esto

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Por Rocío Sandí

El diputado Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, sorprendió a propios y extraños al decirle a la presidenta electa, Laura Fernández, que enviaría su currículum para ser evaluado por los reclutadores que están eligiendo su gabinete.

01 de febrero del 2026. San José. 20:00 hrs. El candidato del partido Frente Amplio, Ariel Robles, dió su discurso tras conocerse los resultados de la elecciones presidenciales y para diputados. Seguidores del partido apoyaron al candidato que durante el discurso tuvo momentos muy emotivos. En la foto: El candidato Robles recalcó la importancia de contar con 7 diputados que marcarán una dura oposición al gobierno de Laura Fernández. Foto: Albert Marín
Ariel Robles dijo que enviará el currículum para el gabinete de Laura Fernández. (Albert Marín)

Fernández llegó este lunes a la Asamblea Legislativa a reunirse con los diputados del Partido Frente Amplio, para analizar prioridades de cara al cierre de la presente administración.

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El último día de trabajo de los legisladores será el 28 de abril y tanto ellos como Presidencia quieren sacarle el jugo a estos últimos días, por eso quieren ponerse de acuerdo.

Al inicio de la reunión, Fernández atendió a la prensa y dio detalles sobre el anuncio de su gabinete (que será el martes 5 de mayo); ahí fue cuando Ariel aprovechó para soltar la curiosa frase.

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Reunión Laura Fernández con diputados del Frente Amplio / Foto John Durán
Laura Fernández le dijo que lo enviara. (John Durán)

“Yo voy a mandar el currículum, a ver qué”, manifestó.

“Diay, mándelo”, le respondió Fernández.

Después de eso, todos los presentes se rieron de lo ocurrido y la reunión continuó.

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Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

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