Laura Fernández hace dos anuncios importantes sobre su próximo gobierno

Laura Fernández, presidenta electa, llegó este lunes a la Asamblea Legislativa a reunirse con los diputados del Frente Amplio.

Al llegar, dio unas palabras a la prensa en las que hizo dos anuncios importantes sobre su gobierno.

Laura Fernández anuncia dos cosas importantes sobre su gobierno. (John Durán)

Ella anunció que el martes 5 de mayo, un día después del último informe de labores del presidente Rodrigo Chaves, hará una conferencia de prensa en el teatro Melico Salazar, en la que anunciará los integrantes de su gabinete.

La próxima mandataria también anunció que el 8 de mayo, luego del traspaso de poderes, ahí mismo en el estadio Nacional, se llevará a cabo el primer Consejo de Gobierno, con la participación de sus nuevos ministros.

El cambio de mando será abierto al público. Las puertas del estadio se abrirán para el público a las 8 a.m. y se tiene previsto que a las 9 a. m. inicien actividades de entretenimiento. A las 11 a.m. será la sesión solemne en la que Fernández recibirá la cinta presidencial.