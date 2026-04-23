Experta en salud mental: “Buscar a Los Zumbis en La Teja es como llevar el cerebro al gimnasio a hacer ejercicios”

Buscar a Los Zumbis en La Teja, resolver sopas de letras y crucigramas no es solo una forma de entretenimiento: es una herramienta poderosa para mantener el cerebro activo y saludable.

Así lo explica la sicóloga y gerontóloga de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) Geanina Alvez Kelly, quien compara estas actividades con hacer ejercicio físico en el gimnasio.

“Sopa de letras, crucigramas, buscar a Los Zumbis, todo eso es un ejercicio, es parte de la estimulación cerebral, es como llevar el cerebro al gimnasio, porque se activan funciones como la memoria, la atención, la observación y la capacidad de resolver.

Buscar a Los Zumbis es un ejercicio mental que activa la memoria. (Cortesía/La Nación)

“Eso es algo que todos los seres humanos necesitamos, no importa la edad, porque el cerebro también hay que trabajarlo todos los días”, asegura la sicóloga.

LEA MÁS: Conozca la historia detrás de Junior Zumbi, ¿sabe por qué es roquero?

El cerebro se “pone vaguillo”

Con el paso del tiempo, el cuerpo cambia y el cerebro también. Sin embargo, eso no significa que deje de funcionar bien, sino que necesita más estímulo, más acción.

“En la edad adulta empezamos a ver cambios, no vemos igual, no escuchamos igual y el cerebro también cambia, la memoria se puede ver un poquito afectada, pero no es que dejemos de aprender o de recordar.

“Lo que pasa es que si no lo usamos, se vuelve como una máquina que no es aceitada, se va quedando, por eso es tan importante mantenerlo activo con este tipo de ejercicios como la búsqueda de Los Zumbis”, explicó.

Además, advirtió que la rutina puede jugar en contra.

“Cuando nos pensionamos dejamos de planificar, de organizarnos, de revisar agendas, de hacer muchas cosas que estimulaban el cerebro, entonces se vuelve un poquito más pasivo, y ahí es donde estas actividades entretenidas ayudan a reactivarlo y a mantenerlo en movimiento”, añadió.

Estos juegos ayudan a mantener el cerebro ágil a cualquier edad, asegura la sicóloga. (AGECO/Cortesía)

Conexión y vida social

Estos ejercicios no solo trabajan la mente, también fortalecen las relaciones humanas.

“Parte de esta gimnasia mental es interactuar con otras personas, pedir ayuda, compartir, buscar Los Zumbis en familia, porque no solo se activa la memoria a corto y largo plazo, también el lenguaje, la organización y la interacción social, que es fundamental para una buena salud mental”, aseguró.

LEA MÁS: “Ahora los voy a disfrutar más”: creador de Los Zumbis habla de su esperado regreso a Costa Rica

Incluso recomendó hacer de esto un hábito.

“El ideal es dedicar unos 30 minutos diarios a la estimulación cerebral, no tiene que ser seguido, puede ser en ratitos, un momento en la mañana, otro en la tarde, y se puede combinar con aprender cosas nuevas como idiomas, instrumentos o incluso temas de interés personal, todo eso ayuda muchísimo”, detalló.

Tecnología sí, pero con equilibrio

Alvez también hizo un llamado a no depender totalmente de la tecnología.

“La tecnología no es mala, pero sí nos ha quitado ciertas habilidades, ya no nos aprendemos números, ni canciones, ni hacemos cálculos mentales.

“Entonces hay que equilibrarlo con actividades que vuelvan a activar el cerebro, como estas búsquedas, porque si no lo usamos, se va quedando.

“Buscar a Los Zumbis en La Teja es como llevar el cerebro al gimnasio a hacer ejercicios y si participamos con los hijos, nietos u otro familiar, mejor todavía”, señaló.

Compartir estos juegos en familia mejora la interacción social. (Cortesía/Cortesía)

Mejor calidad de vida

Especialistas coinciden en que mantener la mente en movimiento es clave para envejecer mejor. La trabajadora social Ana Yenci Jiménez Montero, de la CCSS, explicó que estas prácticas fortalecen la autonomía y retrasan el deterioro cognitivo.

Además, ayudan a reducir la soledad, mejorar la autoestima y prevenir enfermedades como la demencia.

El deterioro cognitivo no es una consecuencia inevitable de la edad, y puede prevenirse con hábitos saludables como ejercicio físico, buena alimentación, descanso adecuado, vida social activa y estimulación mental constante.

LEA MÁS: Los Zumbis invaden La Teja: Mamá alajuelense revive su infancia y ahora los compartirá con su hijo

Los Zumbis regresan

A partir de este lunes 27 de abril, Los Zumbis regresan con fuerza a La Teja y lo harán cada semana, convirtiéndose en una nueva oportunidad para que los lectores pongan a trabajar su mente de una forma divertida.

Cada lunes será una excusa perfecta para activar la memoria, la atención y la observación, en un reto que combina entretenimiento con bienestar mental.

La invitación es clara: no se trata solo de jugar, sino de aprovechar estos espacios como parte de una rutina saludable que beneficie el cerebro.

Los Zumbis regresan en La Teja el próximo lunes 27 de abril y a partir de ahí todos los lunes. (Cortesía/La Nación)

LEA MÁS: La Teja le lleva a Los Zumbis hasta la puerta de su casa

Porque al final, buscar a Los Zumbis no es solo un pasatiempo… es una forma sencilla y efectiva de ejercitar la mente y sentirse mejor cada día.