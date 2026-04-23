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La Teja le lleva a Los Zumbis hasta la puerta de su casa

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Por Eduardo Vega

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Usted puede desayunar todos los días leyendo La Teja porque se la llevamos hasta la puerta de su casa. (Archivo/Archivo)

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Además de la mejor información también les tenemos diversión y entretenimiento. (Archivo/Archivo)

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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