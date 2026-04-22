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Se viene la invasión de Los Zumbis por eso aquí les recordamos dónde comprar La Teja

Les informamos dónde puede comprar La Teja todos los días

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Por Eduardo Vega

Se viene la invasión Zumbi y no queremos que se quede sin jugar, por eso les vamos a informar sobre los lugares donde todos los días puede comprar La Teja, el periódico más querido y leído del país.

A partir del próximo 27 de abril el país sufrirá una gran invasión. Una muy alegre, colorida y tierna invasión, la de la familia Zumbi y eso nos motiva a evitar que alguien se quede sin su tejita.

Héroes anónimos
Los pregoneros de su barrios y del centro de su provincia venden La Teja todos los días. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La verdad, es bien fácil comprarnos porque, prácticamente estamos en todos lados, sin embargo, recuerde que en todos los supermercados AMPM hay una teja.

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También nos encuentra en todos los supermercados Compre BIEN, en todos los de la cadena de supermercados GESSA que incluye a los Peri, Super Compro y Saretto.

En cualquier Megasuper puede preguntar por La Teja y ahí se lo venderán con mucho cariño, así que con toda confianza puede adquirirnos por 500 colones de lunes a sábado y 600 colones los domingazos.

Los Zumbis Fernando de Narváez
A partir del 27 de abril la familia Zumbi invade el país. (Cortesía/La Nación)

La familia amiga de Musmanni nos tiene sus puertas abiertas y por eso cuando compra el pancito también puede agregarle La Teja para que mientras desayuna se informe.

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En todos los Walmart del país hay una tejita esperándole y, a partir del próximo 27 de abril, también lo esperan la familia Zumbi.

Lo mismo le pasará si pregunta en cualquier Más por Menos del país, siempre le ubicarán para que se lleve nuestro periódico cada mañana.

El nuevo supermercado es el número 14 del formato Walmart y está localiza diagonal al Liceo de Los Lagos, en San Pablo de Heredia. Foto: Cortesía de Walmart.
En cualquier Walmart usted puede comprar La Teja.

Por supuesto, no podemos olvidar recordarle que el vendedor de periódicos de su barrio y del centro de la provincia donde usted vive, nos venden todos los días.

Además, la pulpería, súper y minisúper de su comunidad también tiene La Teja con las mejores noticias del país cada mañana.

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Realmente ¡sí estamos al alcance de su mano!

Recuerde que el lunes 27 de abril saldrá el primer mapa zumbi y el jueves lo sorprenderemos con un póster zumbi.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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