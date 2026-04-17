¡Aquí todos los Zumbidetalles! Juegue con la familia Zumbi, gane premios y coleccione sus pósteres

Papa Zumbi y toda su familia estará de vuelta en Costa Rica. La familia Zumbi saldrá los lunes en las páginas de La Teja. (Cortesía/Cortesía)

Los Zumbis están de vuelta y prometen volver a poner a correr a más de uno por el periódico.

A partir de este lunes 27 de abril, la querida familia de curiosos dinosaurios regresa a Costa Rica para despertar recuerdos, sonrisas y unión familiar.

Con su regreso no solo vuelve el juego, también una forma muy especial de conectar generaciones. Aquellos que crecieron buscándolos en los años 90 ahora podrán compartir la experiencia con los más pequeños de la casa, que están a punto de descubrir por primera vez el vacilón de encontrar a cada integrante de la familia Zumbi.

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La dinámica será sencilla y fiel a su esencia: Los Zumbis circularán todos los lunes en La Teja, mientras que los jueves vendrá una de las grandes novedades, pues se publicará un afiche o póster de colección.

Este formato permitirá a los lectores tener mucho más espacio para explorar cada rincón, descubrir detalles y seguir las historias escondidas en cada mapa.

Los primeros cinco mapas de los Zumbi serán clásicos, como aquellos que salían en La Nación los viernes en los años 90. (Cortesía/Cortesía)

Y ojo, porque los primeros mapas vienen cargados de nostalgia. Se trata de cinco diseños clásicos que ya habían salido en los años 90, con ese estilo retro que de fijo hará viajar en el tiempo a más de uno. Será como volver a esas épocas en las que la misión era clara: agarrar primero el periódico y ponerse a buscar como loco para ver quién los encuentra primero.

Además, no todo queda en la diversión, ya que quienes participen también podrán ganar premios gracias a nuestros patrocinadores, siguiendo las tradicionales zumbipistas que pondrán a prueba la vista y la paciencia de los jugadores.

Las zumbiinstrucciones y las zumbipistas harán que se diviertan en familia buscando a cada personaje. (Cortesía/Cortesía)

Así que ya sabe, prepare el ojo, afine la vista y alístese para revivir —o descubrir— uno de los juegos más queridos que ha pasado por las páginas de un periódico. Porque los Zumbis regresan… y vienen con todo.