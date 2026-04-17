¡Los Zumbis regresan a Costa Rica! La familia Zumbi se apoderará de La Teja

Los Zumbis, de Fernando de Narváez, regresan a Costa Rica. (Cortesía/La Nación)

¡Los Zumbis regresan a Costa Rica!

La familia Zumbi volverá a salir en el periódico como hace 35 años para el disfrute de grandes y niños.

Papá Zumbi, Mamá Zumbi, Júnior Zumbi, Linda Zumbi y Desastre Zumbi se apoderarán de las páginas de La Teja a partir del lunes 27 de abril no solo para que la familia se reuna a jugar sino para que también ganen premios, los cuales anunciaremos más adelante.

Estos queridos personajes fueron creados por el diseñador gráfico colombiano Fernando De Narváez, con el que conversamos sobre como terminaron marcando a generaciones enteras.

Entre anécdotas curiosas, accidentes creativos y hasta llamadas en frío que cambiaron su vida, De Narváez recordó cómo ese proyecto que empezó casi como un experimento terminó convirtiéndose en un fenómeno en Centroamérica, especialmente en Costa Rica, país al que le guarda un cariño muy especial.

De hecho, el propio creador confesó que vivir en suelo tico fue una de las etapas más felices de su vida, no solo por el éxito profesional, sino por la conexión que sintió con la gente y la cultura.

Fernando De Narvaez, diseñador colombiano y creador de la familia Zumbi. Fotos cortesía y archivo La Nación (Cortesía/Cortesía)

- ¿Cómo nace la idea de crear a Los Zumbis?

Soy diseñador gráfico, entonces desde chiquito tenía talento para dibujar y convertí mis pasiones en trabajo. A mí me gustaban mucho los personajes tipo cartoon y todo comenzó porque ilustré un concurso anterior. Entonces dije: ‘voy a hacer una versión mejorada’, donde ya no fuera solo dibujar muchos personajes quietos, sino crear una familia llena de situaciones graciosas.

En la versión anterior los personajes no hacían nada, estaban ahí, quietos. Entonces quise hacer algo distinto, donde cada integrante tuviera personalidad y la gente pudiera identificarse con ellos.

Los primeros que se me ocurrieron a mí fueron unicornios, que ahora se pusieron de moda, entonces los zumbis se llamaban los córnios o sea, no eran zumbis. Y yo hice como un zumbi, pero con un unicornio, pero en ese momento me dijeron, “no, eso está como muy mitológico, eso está muy fantasioso”. Entonces, también me di cuenta que en ese momento los dinosaurios eran personajes que les gustaban mucho a los niños y quise hacer una mezcla entre dinosaurios y humanos.

- ¿Siempre pensó en una familia desde el inicio?

No, eso es lo curioso. La creatividad no siempre sale por inspiración, a veces son accidentes. Yo dibujé un hombre, una mujer, un niño y una niña para el registro, pero me lo devolvieron y me dijeron: ‘cada uno tiene que tener nombre’. Ahí fue donde nació la idea de la familia Zumbi.

Y no fue fácil. Me tomó un año completo lograr que cada personaje tuviera su personalidad. Porque gráficamente son muy simples: dos ojitos, una nariz, una boca y la barriguita, pero dependiendo de cómo colocás esos elementos, cambiás completamente al personaje. Por ejemplo, el bebé tiene la frente más alta, los papás la nariz más grande… todo eso lo fui afinando con el tiempo.

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El mapa de los Zumbi salía en los años noventas todos los viernes en La Nación. (Cortesía/Cortesía)

- ¿En quién se inspiró para crear cada personaje?

Mucho en mí y en mi familia. En ese momento yo tenía como 21 o 22 años y era como un Zumbi adolescente: lleno de contradicciones. Me gustaba cantar, pero no cantaba bien; quería tocar guitarra, pero apenas estaba aprendiendo. Esa personalidad la desarrollamos con mi hermano Diego, que también es co-creador.

Mis sobrinas inspiraron a los personajes más tiernos, y Desastre Zumbi es ese niño travieso que todos llevamos dentro. Incluso, la Mamá Zumbi está inspirada en mis hermanas, porque yo veía que cuando se casaban se cortaban el pelo, entonces de ahí salió ese detalle.

- ¿Cómo fue la reacción de su familia al verse reflejada en los personajes?

Es curioso, porque dicen que nadie es profeta en su tierra. Mis sobrinos no soportaban los Zumbis, estaban cansados de escuchar “zumbi, zumbi, zumbi” todo el tiempo.

Pero años después, cuando ellos tuvieron hijos, esos niños sí iban a los shows de los Zumbis, entonces fui profeta en la siguiente generación, no en la mía. Estoy hablando de 1989 o 1990 y el primer medio en salir fue en El Espectador (Colombia), salió en Ecuador casi simultáneamente y después salió en Costa Rica, pero como al año después.

En aquella época, la gente me explica que se parecían a los Simpsons, pero yo no conocía a los Simpsons" — Fernando De Narváez, creador de Los Zumbis

Invadieron Costa Rica

- ¿Cómo fue que llegaron a Costa Rica?

Eso también fue una historia increíble. Yo llamé en frío a La Nación y pedí hablar con un gerente (Daniel Robert), me pasaron con él y le dije: “tengo un proyecto que le va a dar mucha plata”. Así, directo.

Viajé con mi maleta llena de dibujos, con toda la ilusión, y después de la presentación me dijeron: “usted no se va de Costa Rica sin un contrato”. Salí con un cheque y feliz de la vida.

- ¿Cómo se trabajaba en esa época sin la tecnología actual?

Imagínate que yo llevaba negativos físicos. Cuando llegué a la aduana en Costa Rica me preguntaron cuánto valía eso y dije “20 mil dólares”. Me tocó pagar 5 mil en impuestos (risas). Hoy eso lo mandás por correo en segundos, pero en ese momento era todo un proceso.

Las zumbipistas ponía a todos a jugar y a divertirse en familia mientras encontraban cada pregunta. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Esperaba el éxito que tuvieron en Costa Rica?

No. En Colombia funcionaron bien, pero en Costa Rica fue otra historia. Se vendían todos los periódicos. Incluso, me decían que no podían imprimir más porque el papel era muy caro.

Ahí nacieron más ideas como el Zumbidiccionario, los coleccionables, los 3D… Costa Rica fue donde realmente explotó el proyecto.

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- ¿Qué recuerda de su estadía en el país?

Viví unos cinco o seis meses y fue de las épocas más lindas de mi vida. Yo digo que Costa Rica es como un mundo Zumbi real. Todo el mundo es amable, feliz, tranquilo.

Yo venía de un país con mucha violencia y llegar allá era como estar en otro mundo. Playa, naturaleza, gente buena… de verdad que me enamoré del país.

- ¿Tuvo que adaptar los personajes al lenguaje tico?

Sí, totalmente. Yo escribía en colombiano y me decían: “eso aquí no se dice así”. Me acuerdo que dije “espichar” y en Costa Rica era otro significado. Eso ayudó a que los Zumbis se sintieran más cercanos para el público.

Fue tal el pegue de los Zumbis que se hizo una edición de Zumbidiccionarios en inglés-español. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Qué siente al verlos regresar tantos años después?

Es una felicidad enorme. Los Zumbis nacieron casi por accidente, pero con mucho trabajo. Ver que siguen vivos tantos años después es algo increíble. Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar una idea. Y lo más bonito es que ahora nuevas generaciones también los van a disfrutar.

Fernando De Narvaez, diseñador colombiano y creador de la familia Zumbi, tiene un show infantil que todavía presenta llamado Los Zumbis. Fotos cortesía y archivo La Nación (Cortesía/Cortesía)

Ellos son los Zumbis

Papá Zumbi:

El es Papazumbi. (Cortesía/Cortesía)

Es un zumbitico, joven y positivo, muy satisfecho de la vida y orgullosísimo de su familia, por lo que siempre se le ve feliz. Trabaja en una zumbiempresa costarricense y aunque no es el gerente, ocupa un puesto importante que le permite, en promedio, viajar una vez por año para hacer las zumbicompras familiares.

Sus comidas favoritas son las zumbitortillas con natilla para el desayuno y el zumbigallopinto a cualquier hora.

Es zumbifanático del fútbol y apoya siempre a la zumbiselección nacional. Los fines de semana, salvo por la escapadita dominical al estadio, los dedica por completo a su zumbifamilia.

Mamá Zumbi:

Ella es Mamazumbi. (Cortesía/Cortesía)

Es la guía de la casa. Sin ella los zumbis estarían perdidos porque se encarga de decirle a cada uno qué hacer y cómo hacerlo.

Estudió unos años en la zumbiuniversidad, pero no pudo terminar su carrera porque allí conoció a Papá zumbi y al poco tiempo decidieron casarse. Trabajó a tiempo completo antes de tener a Júnior zumbi y Linda Zumbi por lo que abandonó su trabajo y se quedó en casa. Ahora está esperando a que Desastrezumbi crezca un poco para buscarse un zumbitrabajo de medio tiempo.

Se pasa haciendo zumbidietas y zumbiaeróbicos para rebajar esos kilos de más, pero claro, lo que más le dura la zumbifiebre son tres meses. También le gusta cocinar y lo hace muy bien, pero odia tener que hacerlo todos los días.

Mamá zumbi es una persona muy alegre y amigable, por lo que le gusta es ir a tés con sus zumbiamigas, pero antes que todo, lo más importante para ella es su zumbifamilia.

Júnior Zumbi:

Él es Juniorzumbi. (Cortesía/Cortesía)

Es un zumbiadolescente, que según sus padres, es muy inteligente, pero no terminan de explicarse por qué no siemrpe saca buenas notas. Cuando saque el bachillerato, desearía ser una zumbiestrella de rock, pero seguramente terminará estudiando Administración, como Papazumbi.

Su vida social es muy activa. Asiste a todas las fiestas o conciertos de rock que se organizan. Le fascina cantar, pero tiene pésima voz.

En el campo amoroso, aunque quisiera tener una zumbinovia, piensa que es demasiado joven para una relación formal.

Júnior Zumbi está estrenando una guitarra igual a la de su zumbirockero favorito. Tuvo que rogarle mucho a Papazumbi para que se la comprara, porque es bastante cara. Ahora está enfiebradísimo aprendiendo a tocar para llegar a ser tan bueno como su zumbiídolo.

Linda Zumbi:

Ella es Lindazumbi. (Cortesía/Cortesía)

Es una adolescente bonita y coqueta. En los ratos libres le encanta ir con su grupo de amigas a comer zumbihelados y zumbihamburguesas. Siempre va con ellas a los concursos de zumbiporristas, porque ahí ven a los zumbichavalos más guapos.

Cuando no está escuchando música es común encontrarla en su cuarto escribiendo o dibujando algo.

Está pasando por esa edad en la que le da una pereza terrible salir con sus papás y la comunicación con ellos es muy poca, pero eso sí, pasa horas hablando por mensajes con sus zumbiamigas.

Opina que Papá Zumbi es un anticuado porque cada vez que hay zumbibaile llega a recogerla a las 12 en punto, cuando apenas estaba comenzando lo mejor de la fiesta.

Desastre Zumbi:

Desastrezumbi es el más pequeño de la familia Zumbi. (Cortesía/Cortesía)

Es un zumbi muy dulce y cariñoso, pero cuando se trata de hacer desastres no hay quien le gane. Siempre se le encuentra con su inseparable mascota Titi Zumbi, a quien adora. De vez en cuando pelean, pero al final terminan contentándose porque no pueden vivir el uno sin el otro.

Le encanta ir a al zumbiescuela a jugar con sus zumbiamigos, pero eso sí, nada que ver con sus zumbicompañeras. Linda Zumbi se horroriza cuando llegan sus zumbiamigas a casa, porque él y Titi Zumbi se encargan de hacerles la vida imposible con pesadas zumbibromas.

Uno de sus más valiosos tesoros es su zumbigorra. Papá Zumbi se la trajo en el último viaje que hizo al extranjero, a veces tiene que ponerle un poco de aceite a la zumbihélice para que gire más rápido, pero en caso de que no haya, simplemente le pone mantequilla.

Aún no logra entender por qué no puede dormir en la cama con sus papazumbis y mucho menos porque Titi Zumbi ni siquiera puede entrar al cuarto, pero aún asi, Desastre Zumbi sigue insistiendo.