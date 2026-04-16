Repretel confirma su debut en inesperadas transmisiones

Repretel anunció su debut en una serie de transmisiones especiales que pondrá al aire por canal 6 a partir de este viernes 17 de abril.

Se trata de la cobertura de la Expo San Carlos 2026, una de las actividades más representativas del cantón alajuelense.

Expo San Carlos 2026 se desarrollará en el Campo Ferial de la Cámara de Ganaderos. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

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Cobertura especial para todo el país

A través de un comunicado, el canal explicó que esta iniciativa busca acercar la experiencia de la Expo a todos los hogares.

“Esta iniciativa de Repretel busca llevar una cobertura de calidad a todos los hogares del país, fortaleciendo su alianza con Expo San Carlos y acercando a la audiencia a las tradiciones, cultura y entretenimiento que caracterizan esta importante actividad”, indicó la televisora.

Programas en vivo desde San Carlos

Como antesala a los eventos principales, este viernes 17 de abril varios espacios de la cadena se trasladarán hasta San Carlos.

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Entre los programas que se transmitirán en directo desde allá están:

120 minutos

La sección de entretenimiento de Noticias Repretel

Las Historias

El programa 120 minutos se transmitirá este viernes desde San Carlos. (Marvin Caravaca)

Rodeos y tope en pantalla nacional

La cobertura incluirá varios de los eventos más esperados de la Expo:

Sábado 18 de abril (7:30 p.m.): Final del rodeo profesional

Final del rodeo profesional Domingo 19 de abril (7:30 p.m.): Rodeo internacional

Rodeo internacional Sábado 25 de abril (1:00 p.m.): Tope Nacional

Todos se transmitirán por canal 6.

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