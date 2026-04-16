Repretel confirma su debut en inesperadas transmisiones

Repretel anunció su debut en una serie de transmisiones especiales que pondrá al aire por canal 6 a partir de este viernes 17 de abril.
Se trata de la cobertura de la Expo San Carlos 2026, una de las actividades más representativas del cantón alajuelense.
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Cobertura especial para todo el país
A través de un comunicado, el canal explicó que esta iniciativa busca acercar la experiencia de la Expo a todos los hogares.
“Esta iniciativa de Repretel busca llevar una cobertura de calidad a todos los hogares del país, fortaleciendo su alianza con Expo San Carlos y acercando a la audiencia a las tradiciones, cultura y entretenimiento que caracterizan esta importante actividad”, indicó la televisora.
Programas en vivo desde San Carlos
Como antesala a los eventos principales, este viernes 17 de abril varios espacios de la cadena se trasladarán hasta San Carlos.
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Entre los programas que se transmitirán en directo desde allá están:
- 120 minutos
- La sección de entretenimiento de Noticias Repretel
- Las Historias
Rodeos y tope en pantalla nacional
La cobertura incluirá varios de los eventos más esperados de la Expo:
- Sábado 18 de abril (7:30 p.m.): Final del rodeo profesional
- Domingo 19 de abril (7:30 p.m.): Rodeo internacional
- Sábado 25 de abril (1:00 p.m.): Tope Nacional
Todos se transmitirán por canal 6.