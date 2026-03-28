Ellos tres son las nuevas caras de Repretel

A pesar de las recientes salidas que sacudieron a Repretel, entre ellas la de Djenane Villanueva, la televisora no se quedó de brazos cruzados y en menos de 24 horas confirmó la llegada de tres nuevos talentos.

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Los “refuerzos” de Repretel

En medio del proceso de cambios internos, el canal de La Uruca anunció movimientos importantes que apuntan a renovar su pantalla y sus contenidos.

La primera incorporación es la de la periodista Francesca Paniagua, quien desde este 26 de marzo se integró oficialmente a la redacción de Noticias Repretel.

Franchesca Paniagua es la nueva reportera de Noticias Repretel. Fotografía: Cortesía Repretel. (Repretel.com/La Nación)

Paniagua ya tenía experiencia en la empresa, pues había estado algunos meses como practicante, y ahora da el salto como nueva reportera del informativo.

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Más allá de las noticias

Tal y como lo adelantó La Teja, el creador de contenido Sebastián Ocampo también fue confirmado como parte de la nueva temporada de Conexión fútbol, que se estrenará el 26 de abril por canal 6. Él es otra de las grandes novedades del canal.

Ocampo cuenta con una comunidad importante en redes sociales, con casi 23 mil seguidores en Instagram y alrededor de 121 mil en TikTok, donde comparte contenido relacionado con ejercicio y rutinas físicas, vida saludable y habilidades deportivas.

Sebastián Ocampo, en redes conocido como Sebas Ocampo, llega a Repretel para Conexión fútbol. Fotografía: Instagram Sebastián Ocampo. (Instagram/Instagram)

Su perfil parece encajar muy bien con el estilo dinámico del programa.

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La tercera incorporación confirmada es la de Mattia Masanés, quien ya había formado parte de la televisora.

Mattia Masanés regresa a Repretel para Conexión fútbol tras su paso por el canal hace casi una década en el programa Guerreros. Fotografía: Instagram Mattia Masanés. (Instagram/Instagram)

Masanés fue participante del reality Guerreros en 2017, un programa enfocado en pruebas físicas y habilidades. Ahora regresa a la pantalla en una nueva etapa profesional.

Repretel apuesta por renovación y talento joven

Con estas incorporaciones, Repretel busca equilibrar la salida de figuras consolidadas con la llegada de nuevas caras, apostando por talento joven y perfiles digitales que conecten con nuevas audiencias.