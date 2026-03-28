Repretel y Teletica le meten fuego a su rivalidad con esta decisión: ¿quién ganará el pulso?

La eterna competencia entre Repretel y Teletica volverá a encenderse en abril con una batalla directa por el rating en horario estelar.

El 6 y el 7 chocarán por la audiencia los domingos

Ambas televisoras programaron producciones propias en la misma franja horaria dominical, lo que anticipa un nuevo pulso por la preferencia del público.

Por un lado, Repretel confirmó el regreso de Conexión fútbol, que volverá a la pantalla el domingo 26 de abril a las 7:30 p.m., ahora por canal 6 y con formato semanal.

Conexión Fútbol se estrenará el domingo 26 de abril a las 7:30 de la noche por canal 6. (redes/Captura de video)

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Este espacio regresa tras casi tres años fuera del aire, luego de haber sido transmitido anteriormente de lunes a viernes por canal 11.

Teletica apuesta fuerte con Batalla de karaoke

En la otra esquina estará Batalla de karaoke, el nuevo formato de Teletica que buscará al mejor karaokero del país.

El programa se estrenará el domingo 12 de abril a las 7 p.m., ocupando una franja clave que históricamente ha sido dominada por canal 7.

Inicialmente, canal 7 había programado su nuevo programa para los sábados en la noche, pero este viernes, Vivian Peraza, productora de Teletica Formatos, confirmó a La Teja que la decisión cambió y que ahora se transmitirá los domingos.

Batalla de Karaoke se estrena el domingo 12 de abril a las 7 de la noche por canal 7. (Cortesía Teletica /Cortesía)

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Un horario dominado por grandes éxitos

Teletica ha sido líder en esa franja gracias a formatos exitosos como Mira quién baila, Dancing with the Stars Costa Rica, Tu cara me suena Costa Rica y Nace una estrella.

Ahora, la gran incógnita es si Batalla de karaoke, un formato original del 7, logrará mantener ese dominio.

¿Entretenimiento o fútbol?

El duelo plantea un contraste claro: entretenimiento familiar y música, con Batalla de karaoke; o análisis, juegos y contenido deportivo, con Conexión fútbol.

Repretel apostará por el regreso de un formato conocido, mientras que Teletica buscará consolidar una nueva propuesta.

Repretel y Teletica se enfrentarán en una guerra por el rating a partir de abril. (Facebook/Facebook)

Se viene una guerra por el rating

El enfrentamiento arrancará oficialmente el 26 de abril, cuando ambos programas coincidan en pantalla.

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La pregunta queda en el aire: ¿seguirá dominando Teletica o dará el golpe Repretel con su regreso deportivo?