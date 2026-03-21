María González regresa a la televisión, será a este canal y en este programa

La simpática presentadora María González volverá muy pronto a la televisión, luego de que Repretel confirmara su participación en la nueva temporada de Conexión fútbol.

María González volverá a llenar de encanto y belleza la televisión costarricense. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

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Confirmación oficial tras el adelanto

El pasado lunes, La Teja adelantó parte del elenco que integraría el regreso del programa deportivo, que salió del aire en julio del 2023, y María ya figuraba en esa lista.

Sin embargo, no fue sino hasta este viernes que la televisora de La Uruca hizo oficial su incorporación, junto a otras tres figuras.

Ya aparece en la promo

González ya forma parte del material promocional que Repretel publicó en el perfil de Instagram de Conexión, donde se anuncia el esperado regreso del espacio para abril.

“La emoción se vive distinto cuando todo pasa en vivo. Risas, competencia y momentos que no se repiten. Vuelve Conexión con toda la energía que ya conoces. A partir de abril prepárate para conectar como nunca antes”, dice el video.

María González estuvo en la última temporada de Conexión fútbol.

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En la grabación también aparecen Mauricio Montero (Chunche), Alonso Solís y Mary Escalante.

Un equipo con caras conocidas

El regreso de Montero y Solís ya había sido adelantado por este medio, pues ambos formaron parte de la última etapa del programa.

En el caso de Mary Escalante, su nombre no estaba confirmado anteriormente, ya que las fuentes indicaban que habría otra mujer en el panel, pero aún no se había definido quién.

Los cuatro confirmados fueron parte de la última temporada de Conexión, lo que marca una apuesta por rostros conocidos para reconectar con la audiencia.

Más fichajes en camino

Pero la lista no termina ahí. Según fuentes de La Teja dentro del canal, el programa también contará con nuevas incorporaciones.

Entre ellas destaca el creador de contenido Sebastián Ocampo, quien sería la gran novedad de esta temporada.

Ellos son los primeros confirmados por Repretel para Conexión

Además, también se sumaría Pablo Gabas, mientras que existe la posibilidad de que se integre Mattia Masanés.

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La duda del presentador

Uno de los puntos que aún genera expectativa es quién estará al frente del programa.

Según información preliminar, la decisión estaría entre Gustavo Gamboa y Giovanni Linares, aunque una fuente indicó que Linares sería el elegido.