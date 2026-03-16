Repretel afila su nuevo Conexión fútbol con estos fichajes y una inesperada sorpresa

El nuevo Conexión fútbol de Repretel ya comienza a tomar forma luego del sorpresivo anuncio que hizo la televisora el pasado 27 de febrero, en el que confirmó el regreso a la pantalla del programa de entretenimiento deportivo.

Conexión salió del aire el 28 de julio del 2023 con la promesa de “renovarse y regresar con bríos en los próximos meses”, según dijo el canal de La Uruca en aquel momento.

Pablo Gabas, Alonso Solís, Mauricio Montero y María González estarían confirmados para la nueva temporada de Conexión fútbol. Fotografía: Instagram Conexión fútbol. (Instagram/Instagram)

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Dos años y medio después, la televisora decidió desempolvar la producción y preparar su regreso.

Aunque por ahora no se sabe cuándo volverá el espacio, lo cierto es que Repretel afila el reestreno del programa con el fichaje de un elenco bastante conocido por el público y una gran sorpresa que vendría desde las redes sociales.

Exfutbolistas repetirían en el panel

Fuentes de La Teja dentro de Repretel nos adelantaron los primeros nombres de los panelistas que formarían parte de esta nueva temporada del programa.

Según nos contaron, es un hecho que en el panel del programa estarán los exfutbolistas Alonso Solís, Pablo Gabas y Mauricio “Chunche” Montero

Los tres fueron parte de la última temporada de Conexión, la del 2023, por lo que su eventual regreso no sorprende demasiado a quienes seguían el espacio.

La elección de esa terna ya se “olía”. A inicios de marzo, La Teja conversó con Gabas y Montero y ninguno descartó su regreso que, según nos dicen, ahora se vería por canal 6 y no por el 11.

“Hace como mes y algo o dos meses hablé con Pablo (Guzmán, director de Deportes Repretel) y me dijo que estaban en reuniones para ver si el programa volvía otra vez y ver las condiciones de cómo iba a regresar; me preguntó que si estaba anuente (a un regreso) y le dije que sí”, afirmó el Chunche a este medio en esa ocasión.

Este programa regresará "muy pronto" a Repretel

Asimismo, dijo que sí estaba dispuesto a regresar “porque es un programa de mucha diversión y muy gustado por la gente”.

Por su parte, Pablo Gabas tampoco descartó la posibilidad de volver a Repretel para Conexión.

“Todavía no sé nada, pero creo que en un futuro algún comentario me van a hacer; por ahora no puedo decir más. Conexión fue un proyecto familiar que reunió frente al televisor a personas de todas las edades de una forma divertida y que llevó mucho entretenimiento a la casa”, señaló Gabas hace unas semanas sobre su eventual regreso al programa.

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Una figura femenina también estaría en el panel

Otro de los nombres que, según nuestros informantes, ya figura en la nómina del nuevo Conexión es el de María González, quien participó en las pasadas temporadas del programa como invitada recurrente.

La comunicadora es una figura bastante querida por el público del espacio, por lo que su eventual incorporación como panelista fija sería una de las novedades del regreso del espacio.

A ese elenco se sumaría al menos una mujer más, cuyo nombre todavía no se ha decidido dentro de la producción.

María González se integraría oficialmente al elenco de Conexión fútbol en su regreso a la pantalla. Fotografía: Archivo LT.

Un influencer sería la gran sorpresa

Pero entre los supuestos nuevos panelistas hay un nombre completamente nuevo que llama mucho la atención: el del creador de contenido e influencer Sebastián Ocampo, quien sería la gran novedad en el regreso del espacio deportivo.

Ocampo cuenta con casi 22 mil seguidores en Instagram y alrededor de 121 mil en TikTok, por lo que se ha convertido en una de las figuras emergentes del país en esas plataformas.

En sus redes sociales, el joven suele compartir videos en los que muestra sus dotes deportivos, rutinas de ejercicio y su afición por la vida saludable, algo que calza con el estilo del programa.

Otro nombre que suena fuerte

Además de ese fichaje, otro nombre que suena con fuerza dentro del canal es el de Mattia Masanés.

Masanés integró en el pasado el elenco del reality Guerreros, otro de los programas que Repretel transmitió por canal 11 en el 2017.

Su eventual incorporación sumaría otra cara conocida del entretenimiento televisivo a Conexión.

Pablo Gabas y Alonso Solís serían fichajes seguros del nuevo Conexión fútbol, según nuestras fuentes. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El programa también estrenaría presentador

Las novedades no solo estarían en el panel, sino también en la conducción del programa.

Según nuestras fuentes, Repretel estaría interesado en que el presentador del nuevo Conexión sea Gustavo “Tavo” Gamboa y no Giovanni Linares, quien ocupó ese puesto en el pasado.

Tavo llegó a Repretel en la segunda mitad del 2025 como presentador de La dulce vida y continuó ligado a la televisora en sus transmisiones especiales de fin y principio de año.

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Sebastián Ocampo sería el fichaje sorpresa de Repretel para Conexión fútbol. Fotografía: Instagram Sebastián Ocampo. (Instagram/Instagram)

Repretel aún no confirma los fichajes

La Teja intentó conversar con Pablo Guzmán, director de Deportes Repretel, sobre los supuestos fichajes para el regreso de Conexión.

Sin embargo, nos respondió que estaba en una reunión y que no podía atendernos en ese momento.

También se intentó conversar con Annette Mejías, gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas de Repretel, pero tampoco contestó al momento de la publicación de este artículo.