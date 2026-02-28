Mary Escalante sorprende con misteriosa frase tras un anuncio que hizo Repretel

Mary Escalante sorprendió con una misteriosa frase que publicó casi al mismo tiempo de un anuncio que hizo Repretel este viernes y que mantiene con gran expectativa a sus televidentes.

La televisora de La Uruca confirmó que “muy pronto” regresa a la pantalla el programa Conexión Fútbol, espacio que canal 11 sacó del aire a mediados del 2023 con la promesa de renovarlo y traerlo de vuelta.

Mary Escalante es un rostro muy conocido en el país por su paso por Repretel hace dos años y medio. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Conocida experiodista de Repretel se fue para Europa y anda robando suspiros con sus curvas

El regreso de Conexión Fútbol ilusiona a los seguidores

En un video que compartió Deportes Repretel el viernes en redes sociales, se hizo oficial el regreso del programa del que Mary Escalante fue panelista y figura en la última temporada que se transmitió.

El anuncio generó conversación inmediata entre los seguidores del espacio deportivo, que esperaban noticias desde hace meses.

“Se vienen cositas”

Pero la comunicadora la dejó picando y levantó sospechas sobre su posible regreso a la televisión y a ese proyecto con tres palabras que escribió en una foto desde la playa y con una copa –al parecer de vino blanco– en la mano.

Mary Escalante fue panelista de Conexión fútbol.

LEA MÁS: Mary Escalante mostró los resultados finales del aumento en una llamativa parte de su cuerpo

“Se vienen cositas”, escribió Escalante.

La guapa dejó abierta la interrogante sobre su eventual regreso a la pantalla con un proyecto que, según ha dicho en otras ocasiones, la hizo muy feliz durante el tiempo en el que estuvo.

¿Vuelve la “macha” a canal 11?

El mensaje, publicado casi al mismo tiempo que el anuncio de Repretel, desató especulaciones entre los televidentes y seguidores del programa deportivo.

Ahora la gran pregunta es: ¿será que el nuevo Conexión Fútbol volvió a fichar a la macha?

Desde que salió de la tele, Mary se mantiene fuera de la pantalla y concentrada en su trabajo de oficina en una agencia de comunicación.

Mary Escalante compartió esta publicación que levantó sospechas sobre su eventual regreso a la tele. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Repretel anuncia el regreso a la televisión de uno de sus programas más queridos y gustados