Repretel anuncia el regreso a la televisión de uno de sus programas más queridos y gustados

Producción salió del aire en julio del 2023 con la promesa de volver

Por Manuel Herrera

Repretel confirmó este viernes el regreso de uno de sus programas más queridos y extrañados por el público a la televisión.

La televisora de La Uruca anunció que “muy pronto” reestrenará el programa deportivo Conexión fútbol, que se transmitió en el pasado por canal 11.

Conexión fútbol era un programa de variedades sobre deportes, que regresará este 2026 a Repretel.

A través de un video en las redes sociales de Deportes Repretel, se dio a conocer el regreso del espacio, que se emitió por última vez el 28 de julio del 2023.

En esa ocasión, Repretel había dicho que el espacio se iba de su programación, pero dejó abierta la puerta para renovarlo en algún momento y regresar.

“Consolidado como la opción familiar del ‘prime time’ en la televisión nacional, Conexión Fútbol finaliza su segunda temporada el 28 de julio de 2023, con el propósito de renovarse y regresar con nuevos bríos en los próximos meses”, informó la televisora aquella vez.

Este programa regresará "muy pronto" a Repretel

Esa promesa se cumplió con el sorpresivo anuncio de este viernes.

Por el momento se desconocen detalles relacionados con la fecha de estreno o el elenco.

