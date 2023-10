Pablo Guzmán habla de un posible regreso de Conexión Fútbol

El 28 de julio, Conexión fútbol se despidió de la pantalla de canal 11.

El encargado de Deportes Repretel, Pablo Guzmán, aceptó que la gente en la calle le sigue preguntando sobre cuándo volverá Conexión fútbol a la pantalla de canal 11.

Guzmán mencionó el tema luego de que La Teja le consultara en una reciente entrevista si hay “humo blanco” para que Repretel reviva el programa en el 2024.

El periodista deportivo mencionó que ante la insistencia del público, se ha estado analizando qué hacer y cómo se podría dar ese regreso; eso sí, nada está asegurado.

“Conexión es un proyecto muy querido por la gente. Todos los días la gente nos pregunta (del regreso) y ahí hemos estado analizando”, afirmó Guzmán.

Según dijo, la nueva productora ejecutiva de Repretel, Érika Nahrgang, está definiendo los proyectos de la televisora para el próximo año y Conexión no se ha descartado.

“Con ella (doña Érika) hemos estado viendo temas, pero no hay como una fecha de regreso o algo así (de Conexión fútbol); pero el canal está viendo qué proyectos se van a desarrollar para el próximo año y nunca se ha descartado que Conexión pueda volver, tal vez no como era antes, sino con algunas diferencias, pero la idea está ahí”, refirió el vecino de San Ramón.

Pablo Guzmán es el encargado de Deportes Repretel, unidad que tenía a cargo el programa Conexión fútbol. (JOHN DURAN)

Pablo insistió que a mediados de julio pasado, cuando Repretel anunció que el programa saldría del aire el 28 de ese mismo mes, nunca se habló de un cierre definitivo, sino de un final de temporada y con esa justificación es con la que continúan dándole esperanza a la gente.

“Conexión sigue siendo un proyecto que, como se dijo cuando se sacó del aire, la idea no era cerrarlo para siempre, sino un cierre de temporada y hacerle mejoras; entonces no hemos descartado nunca que no se regrese y que pueda volver diferente, con algunas cosas distintas; pero sí ha estado dentro de los temas (de proyectos para el 2024)”, continuó.

Con el final de temporada de Conexión fútbol, Repretel despidió a varias de las figuras que había fichado para ese programa, entre esos los exfutbolistas Mauricio “El chunche” Montero y Alonso “El mariachi” Solís, y las periodistas Mari Escalante y Merlyn Villarreal, esta última ya integrada al canal ¡Opa!

Los exfutbolistas Pablo Gabas y Alonso Solís fueron parte de Conexión fútbol. (Rafael Pacheco Granados)

Pablo agradeció a todo el público que siguió Conexión fútbol en la temporada que terminó en julio y que había empezado el 10 de enero del 2022 tras la pausa obligada de la pandemia y les avivó las ansias con un “espero que pronto haya alguna sorpresa”.

