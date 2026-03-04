Repretel anunció el regreso de Conexión: ¿Vuelven sus exfiguras?

Repretel confirmó este viernes el pronto regreso de Conexión fútbol, el programa de entretenimiento deportivo que sacudió las noches de canal 11 hasta julio del 2023, cuando salió del aire.

La televisora canceló el espacio en ese momento, pero dejó la puerta abierta a un eventual retorno al asegurar que la decisión se tomó para renovar y, eventualmente, reestrenar la producción “con nuevos bríos” en el futuro.

Por ahora, el canal de La Uruca únicamente ha informado que Conexión regresa “muy pronto”, sin precisar fecha oficial ni detalles del formato.

Conexión salió del aire el 28 de julio del 2023. Fotografía: Instagram Conexión. (Instagram/Instagram)

Cuando Conexión fútbol finalizó el 28 de julio del 2023, los rostros principales eran Pablo Guzmán, Daniel Martínez, Rodolfo Mora, Pablo Gabas y Paula Chavarría.

También integraban el panel Mary Escalante, Merlyn Villarreal, Alonso Solís, Jorge Vindas, Giovanni Linares, Alejandro Coto y Mauricio “Chunche” Montero.

La Teja conversó con algunos de ellos sobre el regreso del programa y consultó si formarán parte de esta nueva temporada.

Chunche Montero ya fue contactado

Entre quienes insinuaron un posible regreso está Mauricio “Chunche” Montero, quien reveló que ya hubo acercamientos.

“Hace como mes y algo o dos meses hablé con Pablo (Guzmán, director de Deportes Repretel) y me dijo que estaban en reuniones para ver si el programa volvía otra vez y ver las condiciones de cómo iba a regresar, me preguntó que si estaba anuente (a un regreso) y le dije que sí”, afirmó el exfutbolista.

Montero también dejó claro que le gustaría volver.

“Sí me gustaría regresar porque es un programa de mucha diversión y muy gustado por la gente. Donde yo anduviera las personas me decían que ellos se montaban al show y al vacilón del programa en sus casas y eso es muy lindo porque es entretenimiento familiar”, dijo.

Mauricio "Chunche" Montero dijo que ya Repretel sondeó con él su disponibilidad para regresar al programa. Fotografía: Instagram Conexión. (Instagram/Instagram)

Pablo Gabas: “Todavía no sé nada”

Por su parte, Pablo Gabas aseguró que aún no tiene claridad sobre su futuro en el proyecto.

“Todavía no sé nada, pero yo creo que en un futuro algún comentario me van a hacer, por ahora no puedo decir más”, dijo Gabas, quien actualmente trabaja en Grupo Extra.

“Conexión fue un proyecto familiar que reunió frente al televisor a personas de todas las edades de una forma divertida y que llevó mucho entretenimiento a la casa. Se arrancó con ese fin y terminó de la mejor manera”, añadió.

Mary Escalante espera el anuncio oficial

La periodista Mary Escalante reconoció que el público no ha dejado de preguntar por el regreso del programa, del que todavía ella espera una segunda confirmación del canal.

“Si el programa regresa siento que es algo que la gente ha esperado muchísimo, de verdad no le puedo explicar la cantidad de mensajes que he tenido con el pasar de los años de cuándo regresa Conexión, que es muy querido por la gente. Fue un programa que tanto nosotros los panelistas como la gente disfrutaba”, destacó.

Aunque sería feliz de volver, aclaró que no ha sido invitada.

“Sería demasiado feliz regresar a un programa como Conexión si me tomaran en cuenta. La verdad, la pasaba increíble, tengo compañeros increíbles y me sentiría demasiado honrada y feliz de regresar, pero como te digo, no sé, esperemos que sí, esperemos que me tomen en cuenta, me alegraría mucho y me encantaría volver a conectar con las personas a través de la televisión y que el regreso sea espectacular. Vamos a ver qué pasa. Por el momento no sé nada, pero de mi parte, obviamente, (estoy) 100 por ciento disponible para volver a esto que es la televisión y me encanta y más un programa tan dinámico y chiva como es Conexión”, enfatizó.

Pablo Gabas, Paula Chavarría y Daniel Martínez estuvieron en la última temporada de Conexión. Fotografía: Instagram Conexión. (Instagram/Instagram)

Paula Chavarría recién se enteró

Paula Chavarría también mostró entusiasmo.

“¡Ay, qué chiva! No estaba enterada y me encanta. Es un programa demasiado entretenido. ¡Qué emoción que vuelva!”, afirmó.

Luego aclaró que no ha recibido propuesta. “No, no he recibido ninguna propuesta y yo no estoy cerrada a nada nunca, solo sé que si está en los planes de Dios eso, o lo que sea, pues se dará, y si no, pues no. De cualquier manera les deseo todos los éxitos del mundo, es un programa que tiene demasiado potencial y quien sea que vaya a estar pues que lo dé todo. De corazón les deseo lo mejor. ¡Qué emoción!”, refirió.

Alejandro Coto tampoco ha sido llamado

Alejandro Coto, quien recientemente dejó Repretel, también reaccionó al anuncio.

“Me alegra muchísimo que vuelva Conexión a la pantalla de Repretel. En todo este tiempo la gente siempre me preguntaba cuándo volvería. Era un programa que entretenía muchísimo a la familia y de verdad ha sido bastante pedido por la audiencia”, mencionó.

“Todavía, hasta el 24 de enero que fue mi último día en Repretel, no estaba enterado de que volvía Conexión, me enteré como todo el mundo hasta que salieron los anuncios en tele y las promos de que regresa el programa. No me han hecho ninguna propuesta de volver. Estuve como un año y algo en la última temporada, pero para este regreso no me han buscado. Espero que les vaya superbién a las personas que van a integrar el panel”, manifestó Coto.

Mary Escalante (con la bola) aseguró que no ha sido contactada por Repretel para el nuevo Conexión. Fotografía: Instagram Conexión. (Instagram/Instagram)

Lo que sabe La Teja

Fuentes de La Teja en Repretel nos soplaron que es posible que el programa regrese, pero a la programación de canal 6 y no del 11, como en la etapa previa.

Asimismo nos adelantaron que Giovanni Linares regresaría como presentador oficial del espacio y que es casi seguro que Alonso Solís integre, de nuevo, esta temporada.

En el caso de Mary Escalante y Merlyn Villarreal, nuestro informante nos dijo que la idea de la televisora es traer de vuelta a una de las dos.