Farándula

María González presume a su esposo y lo compara con icónico personaje de ficción

Presentadora y su galán se casaron hace 7 años y son una de las parejas más lindas de la farándula costarricense

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Por Manuel Herrera

No hay duda de que María González y su esposo, Alessandro Di Palma, son una de las parejas más lindas de la farándula costarricense.

Aunque la presentadora de televisión presume poco de su marido en redes sociales, en las últimas horas hizo una excepción por un momento muy especial que vivieron juntos.

María González
María González compartió estas hermosas fotos junto a su esposo. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

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González aprovechó unas recientes fotos que se tomó con su esposo en Guatemala para presumirlo y llamó la atención al compararlo con uno de los personajes de ficción más icónicos.

Una sesión de fotos que llamó la atención

El matrimonio asistió hace unos días a una boda en el país chapín y desde las Ruinas de Santa Clara protagonizaron una linda e improvisada sesión de fotos que atrajo gran atención de sus seguidores.

“Con mi James Bond preferido y su cómplice favorita. Misión secreta: vernos demasiado bien juntos”, publicó María junto a las imágenes que compartió.

Un look digno del agente 007

En las fotos, Alessandro aparece con porte de galán, de traje entero negro, camisa blanca y gafas oscuras; mientras que su esposa muestra toda su belleza en un vestido de gala negro, también con lentes oscuros y sombrilla japonesa blanca.

María González
María González presumió el porte de James Bond de su galán. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

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Alessandro tiene todo el porte del agente James Bond, el icónico espía británico del Servicio Secreto de Inteligencia, que creó el novelista Ian Fleming en 1952.

Una relación llena de complicidad

Las fotos evidencian la complicidad de María, de 33 años, y su galán, de 38, quien ha sido un apoyo fundamental de la exparticipante de Dancing with the Stars en su lucha contra el cáncer.

La publicación de González tiene muchas reacciones que elogian su belleza y la linda pareja que conforman.

María y Alessandro recién cumplieron siete años de casados.

María González
María González y Alessandro Di Palma cumplieron en enero 7 años de casados. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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