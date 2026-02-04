María González recuerda su victoria contra el cáncer en el Día Mundial de esta enfermedad

Este 4 de febrero, cuando se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, la presentadora costarricense María González aprovechó la fecha para enviar un poderoso mensaje de fe, esperanza y agradecimiento, al recordar uno de los momentos más importantes de su vida.

Hace dos años María González vivió un día muy importante en la lucha contra el cáncer. (redes/Instagram)

“Un 1 de febrero de hace dos años estaba tocando la campana de la victoria”, escribió, haciendo referencia al día en que concluyó con éxito su tratamiento contra el cáncer, rodeada del amor de su familia y la confianza en Dios.

LEA MÁS: María González muestra el espectacular queque de su boda a 7 años de casada

En su mensaje, González agradeció profundamente a Dios, a la Virgen, a su esposo, a su familia, al equipo médico y a todas las personas que la acompañaron durante el proceso.

Además, dedicó palabras llenas de solidaridad a quienes actualmente luchan contra la enfermedad, a quienes acompañan a un ser querido y a quienes ya recorrieron ese duro camino.

María González, expresentadora de RG Elementos, ya terminó con su tratamiento médico. (redes/Instagram)

“Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, así que abrazo con el corazón a quienes están luchando, a quienes acompañan y a quienes ya caminaron este proceso.

“Que nunca nos falte la esperanza, la fe y la fuerza para seguir un día a la vez. Hoy honramos la vida, la resiliencia y el amor que sostiene incluso en los momentos más duros”, escribió.

LEA MÁS: María González enfrentó dificultades con su salud el fin de semana: “Mi cuerpo colapsó”

La presentadora fue diagnosticada con cáncer y enfrentó un tratamiento complejo que incluyó procedimientos médicos exigentes y un fuerte impacto emocional. En más de una ocasión, María ha reconocido que la fe, el apoyo familiar y una actitud positiva fueron claves para sobrellevar los momentos más difíciles.

“Recuerden siempre que Dios escribe recto en renglones torcidos”, resaltó al final de su mensaje.

María González destacó el apoyo de su familia durante un proceso tan duro como es la lucha contra el cáncer. (redes/Instagram)

González se ha convertido en una voz de aliento para muchas personas, recordando que la esperanza, la resiliencia y el amor pueden sostener incluso en los días más oscuros.

María González vivió hace dos años un momento muy especial en su lucha contra el cáncer.