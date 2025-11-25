María González enfrentó dificultades con su salud el fin de semana: “Mi cuerpo colapsó”

María González se sinceró este martes sobre la dificultad de salud que la sorprendió el fin de semana y que la mantuvo en reposo en los últimos días.

La expresentadora de RG Elementos no entró en detalles, pero aceptó que su cuerpo colapsó, según ella, por el tratamiento contra el cáncer y el montón de trabajo que tiene.

LEA MÁS: María González tuvo un encuentro con su pasado y le confesó la enseñanza que le dejó el cáncer

Agradece el cariño y asegura que ya está retomando ritmo

González agradeció a la gente por todo el cariño y los mensajes de aliento que le han enviado y reconoció que ya está con más ánimos y retomando sus compromisos.

“Estoy mucho mejor. En realidad el fin de semana sí la pasé bastante mal, creo que mi cuerpo colapsó tal vez de los tratamientos (por el cáncer) y también he estado un poquito ajetreada con mucho trabajo, con muchos eventos”, afirmó la exfigura de Teletica en una historia de Instagram que compartió este martes.

María González: "El fin de semana sí la pasé bastante mal"

Su cuerpo le pidió bajar revoluciones

Opinó que lo que enfrentó fue una señal clara de que debía relajarse y bajarle al corre corre diario, un mensaje que, según contó, ya empezó a aplicar.

“Creo fue el cuerpo hablándome y diciéndome: ‘María, bájele dos rayitas’. Tuve que bajar revoluciones, llevarla más suave y el cuerpo es supersabio y lo estoy escuchando aunque cuesta a veces.

LEA MÁS: María González habla desde el corazón en la recta final del tratamiento contra el cáncer

“Pasé descansando el fin de semana y ya hoy (este martes) me siento bastante mejor. Aquí estamos retomando poco a poco”, finalizó.

María González enfrentó dificultades con su salud este fin de semana. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

Su lucha contra el cáncer continúa con monitoreos

María ha vivido momentos complicados con su salud desde que fue diagnosticada con cáncer a mediados del 2023, una noticia que hizo pública a inicios del 2024. Si bien los últimos estudios médicos indicaron que estaba limpia de la enfermedad, debe seguir con tratamientos y monitoreos preventivos que la mantienen alerta.

LEA MÁS: María González recibió nuevas noticias del cáncer que le diagnosticaron hace dos años