María González habla desde el corazón en la recta final del tratamiento contra el cáncer

María González fue diagnosticada con cáncer a mediados del 2023. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

María González entró esta semana en la recta final de un tratamiento que lleva contra el cáncer que le diagnosticaron a mediados del 2023.

La expresentadora de canal 7 terminó la sesión 30 de su tratamiento de inmunoterapia y “si así es la voluntad de Dios” solo le quedan seis sesiones, dijo.

LEA MÁS: María González recibió nuevas noticias del cáncer que le diagnosticaron hace dos años

González habló desde el corazón sobre eso este jueves, a través de su canal “Facetas”, de Instagram. En su nuevo mensaje, agradeció otra vez a la gente por tanto apoyo.

“Gracias por estar aquí y por acompañarme en estos casi 2 años de tratamiento. Han sido un apoyo lindísimo para mí y estaré siempre agradecida por sus oraciones y pensamientos positivos que junto a Dios me han hecho poder seguir aquí”, afirmó.

Luego, se sinceró al hablar de cómo ha sido este tiempo con la enfermedad y el tratamiento que lleva.

“Ha sido un proceso con altibajos físicos y emocionales… pero han salido tantos momentos, historias y experiencias positivas y transformadoras que estoy convencida que ha valido la pena”, refirió.

María González continúa llevando tratamientos contra el cáncer, a pesar de que ya está limpia de la enfermedad. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: María González revela que cáncer “alcanzó” a hermano casi al mismo tiempo que a ella

¿Qué es la inmunoterapia contra el cáncer?

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos explica que la inmunoterapia es un tipo de tratamiento del cáncer que ayuda al sistema inmune a combatir esa enfermedad.

“Como parte de su función normal, el sistema inmunitario detecta y destruye las células anormales y más probablemente impide y frena el crecimiento de muchos cánceres al reconocer las células cancerígenas”, indica ese centro en su sitio web.

María González abre su corazón y cuenta que le diagnosticaron cáncer

María González anuncia nuevo proyecto

Tras dar una actualización sobre su salud, la exparticipante de Dancing with the Stars celebró que está a las puertas de estrenar un proyecto que se llama “Corazonada” y que tiene que ver con joyas.

“Pronto empezaré un proyecto que me llena de ilusión en donde quiero que todos podamos compartir nuestras diferentes facetas e historias de vida”, adelantó.

LEA MÁS: María González contó cómo fue que recibió la noticia de que tenía cáncer

María finalizó su mensaje enviándole un abrazo muy fuerte a su comunidad y se despidió “con amor”.