María González contó cómo fue que recibió la noticia de que tenía cáncer

María González asegura ser una nueva versión de ella tras su diagnóstico de cáncer. (Instagram)

María González habló por primera vez largo y tendido del cáncer que le diagnosticaron a mediados del año pasado, noticia que hizo pública a inicios de este 2024, seis meses después del duro resultado médico.

En el pódcast de la locutora y presentadora Johanna Villalobos, la ex-RG Elementos abrió su corazón esta semana y entre las muchas cosas que dijo contó cómo fue que recibió la noticia de que tenía cáncer.

Mari evitó mencionar el tipo de cáncer que le diagnosticaron, pero celebró que los resultados médicos más recientes siguen arrojando que está “limpia” de la enfermedad. Ahora el camino es otro: monitoreos constantes durante diez años.

La presentadora de tele afirmó que la actitud con la que asumió el diagnóstico desde que lo conoció marcó la diferencia en que siga en este mundo, pues como dicen, tomó “el toro por los cuernos” con mucha fe en Dios, en la Virgen y con el apoyo de su esposo, su familia y sus amigos.

“Cuando el doctor me lo dijo (que tenía cáncer), me quedé callada en el teléfono, como asimilando todo, y le dije: ‘Ok, perfecto. Vamos para adelante. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Hay que actuar!’ Pero fue mi caso.

María González está llevando unas sesiones de inmunoterapia para fortalezar su sistema Inmunológico. (Instagram)

“Sí creo que agarrarlo con buena actitud cambia muchísimo todo porque es increíble el poder de la mente y lo vi reflejado en mi cuerpo. Jamás pensé que me iba a ir tan bien a nivel físico, porque emocional es otra cosa”, mencionó.

María reconoció que emocionalmente libró duras luchas que se tradujeron en lágrimas, angustias, incertidumbre y miedo, pero en esos momentos se aferraba más que nunca a la fe, a la mente positiva y a su red de apoyo.

“La parte emocional sí es más complicada y no voy a mentir, tuve muchos altibajos, tuve días que me sentía bien, días quebrada, donde lloraba, estaba angustiada, había incertidumbre, miedo y si le sumás que, físicamente, hay días que me sentía muy mal, te vas para abajo”, dijo.

Aceptó que asimilar una noticia así no es fácil, menos para ella, que en ese momento tenía 31 años, pero reconoció que solo había dos caminos a seguir: echarse a morir o seguir adelante. Ella optó por lo segundo.

María González vive agradecida con Dios por darle esta segunda oportunidad. (Instagram)

“Todavía me pongo nerviosa al hablar del tema, se me acelera el corazón y todo cuando recuerdo todo por lo que pasé. En el momento es muy difícil asimilarlo y aceptarlo porque uno cree como que con uno no es, o que no le va a pasar a uno, pero cuando ya sos vos y estás en esa posición, es duro, Es un shock al principio. Uno no entiende bien, son demasiados pensamientos los que pasan en segundos. Pero uno tiene dos opciones con situaciones o circunstancias, así que son inevitables porque no tenemos nada que hacer: o nos echamos a morir o vamos para adelante con fuerza”, destacó.

