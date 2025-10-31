María González tuvo un encuentro con su pasado y le confesó la enseñanza que le dejó el cáncer

La expresentadora de Teletica, María González, tuvo una cita muy especial con la niña que fue hace años y aprovechó la ocasión para hacerle muchas confesiones sobre lo que ha sido de su vida, entre ellas, la enseñanza que le dejó el cáncer.

María González dio a conocer qué fue lo que aprendió del cáncer. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

“Tuve una cita con mi yo del pasado”

La exconductora de RG Elementos, programa infantil de canal 7, hizo público su diagnóstico médico en enero del 2024, meses después de que le detectaron la enfermedad.

Aunque tras confirmar su padecimiento por medio de las redes sociales compartió su proceso de tratamiento con sus seguidores, González nunca dio a conocer el tipo de cáncer que enfrenta.

Este miércoles, María contó a través de su nuevo proyecto “Corazonadas”, de reflexión e inspiración, que se vio la cara con quien fue hace años y a esa niñita le confesó lo que aprendió de su experiencia con la salud.

“Tuve una cita con mi yo del pasado. Ella llegó 10 minutos antes y yo llegué 15 después. Ella ordenó pizza y yo también. Estaba asombrada de que nos siga gustando lo mismo.Le conté que había pasado por una situación difícil de salud y me miró con miedo. Yo le dije que esa prueba me enseñó a amar la vida con más fuerza”, afirmó González, de 33 años.

María González reveló en esta publicación el aprendizaje que le dejó el cáncer. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

“Su dolor se transformaría en propósito”

María destacó que cuando confrontó su situación de salud con la niñita que fue, ella reaccionó llorando ante la incertidumbre de no saber cómo continuar su camino.

“Yo le conté que algún día su dolor se transformaría en propósito. La vi con miedo de perderse en los obstáculos. Le dije que esos tropiezos serían las huellas más valiosas de su camino.Me confesó que no quería olvidar lo que la hacía feliz. Yo le prometí que un día escucharía las voces de muchos y que juntas hablaríamos de las cosas que nos marcaron”, continuó.

María González habló desde el alma en su nuevo proyecto Corazonadas. Fotografía: Captura Instagram María González. (Instagram/Instagram)

“Me recordé lo valioso que es cada paso”

Para María González, reencontrarse con uno mismo es una manera de entender el porqué de muchas cosas que nos pasan en la vida.

“La María del pasado y la actual compartimos risas, miedos, aprendizajes… y nos recordamos lo valioso que es cada paso del camino”, reflexionó la presentadora.