María González muestra el espectacular queque de su boda a 7 años de casada

La presentadora y creadora de contenido María González celebró un aniversario más de matrimonio recordando uno de los detalles que más miradas se robó el día de su boda: el espectacular queque.

María se casó el 26 de enero del 2019 con Alessandro Di Palma y, siete años después del “sí”, decidió compartir con sus seguidores una imagen del ostentoso pastel que marcó su gran día.

María González y Alessandro Di Palma cumplieron 7 años de casados este 26 de enero. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: María González y las increíbles coincidencias que hicieron el número 33 tan importante en su lucha contra el cáncer

Un queque sacado de un cuento de Disney

Este lunes, por medio de Instagram, la exparticipante de Dancing with the Stars publicó una fotografía del queque de bodas, un diseño que no pasó desapercibido por su elegancia y originalidad.

Como es bien sabido, María es una gran fan de Disney, por lo que el pastel estuvo inspirado en el famoso castillo que aparece en las películas y en los parques temáticos de la compañía.

“Ese día había un castillo, no porque creyéramos en cuentos perfectos (bueno, en mi caso sí por culpa de Disney), pero sobre todo porque decidimos construir”, escribió María en una historia de Instagram junto a una imagen en la que aparece con su esposo al lado del pastel, que además lucía delicioso.

LEA MÁS: María González enfrentó dificultades con su salud el fin de semana: “Mi cuerpo colapsó”

Siete años de amor, fe y perseverancia

González aprovechó la fecha para reflexionar sobre lo que han sido estos siete años de matrimonio, dejando claro que no todo ha sido fácil, pero que el amor y la fe han sido claves para mantenerse unidos.

María González y Alessandro Di Palma con su espectacular queque de bodas inspirado en Disney. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

“Con días fáciles y días cuesta arriba y con mucha fe cuando no había fuerza. Y hoy, siete años después, seguimos eligiéndonos de la mano de Dios”, expresó.

Un apoyo incondicional en los momentos más duros

El aniversario llega en un contexto muy especial para la pareja, ya que Alessandro Di Palma ha sido uno de los principales baluartes de María en la dura lucha que enfrenta desde mediados del 2023, cuando fue diagnosticada con cáncer, una noticia que ella hizo pública en enero del 2024.

LEA MÁS: María González tuvo un encuentro con su pasado y le confesó la enseñanza que le dejó el cáncer