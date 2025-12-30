María González y las increíbles coincidencias que hicieron el número 33 tan importante en su lucha contra el cáncer

María González Roesch, expresentadora de televisión y creadora de contenido digital, reflexionó sobre lo que significó para ella este año. (redes/Instagram)

María González, expresentadora de Teletica, compartió un emotivo mensaje cargado de simbolismo y gratitud al reflexionar sobre el número 33, una cifra que este año marcó profundamente su vida en medio de su lucha contra el cáncer.

Para ella, el 33 dejó de ser solo un número para convertirse en un recordatorio de amor, entrega y transformación.

LEA MÁS: María González enfrentó dificultades con su salud el fin de semana: “Mi cuerpo colapsó”

González evocó el significado espiritual del 33, asociado a la edad de Cristo, pero también lo conectó con el cuerpo humano: las 33 vértebras que nos sostienen y los 33 tratamientos que su cuerpo y su corazón han enfrentado durante este proceso. Un paralelismo que resume resistencia, fe y fortaleza, incluso en los momentos de mayor cansancio.

Lejos de la queja, María asegura que hoy mira atrás desde la gratitud, por un cuerpo que resistió, por una fe que la sostuvo y por una vida que siguió latiendo aún en medio de la lucha.

“Gratitud por el cuerpo que resistió. Gratitud por la fe que sostuvo. Gratitud por la vida que, incluso en medio de la lucha, siguió latiendo”, escribió.

LEA MÁS: María González tuvo un encuentro con su pasado y le confesó la enseñanza que le dejó el cáncer

María González mostró que su esposo Alessandro Di Palma siempre ha sido su gran apoyo en su proceso de enfermedad. (redes/Instagram)

La ahora creadora digital reconoce que no fue un año fácil, pero sí profundamente transformador.

En su mensaje, la guapa subraya que el 33 no representa un final, sino el inicio de una transformación que nace después de haberlo dado todo.

“Gracias, 33. Por recordarme que sigo aquí. Y no podría ser así sin mi tribu de oro: Dios, la Virgencita, mi esposo, mis papás, mis suegros y muchas personas más que faltan pero ustedes saben quiénes son y lo mucho que me han apoyado. Los amo”, señaló.

LEA MÁS: María González recibió nuevas noticias del cáncer que le diagnosticaron hace dos años

María González y su mamá Grisella Roesch y su papá Jorge González. (redes/Instagram)

Un testimonio de fe, amor y resiliencia que recuerda que, aun en la adversidad, es posible seguir de pie.