El mensaje que María González compartió tras emotivo encuentro con sobreviviente de cáncer

La comunicadora publicó una reflexión que conmovió a sus seguidores tras acompañar a una mujer que completó 23 quimioterapias

Por Fabiola Montoya Salas
María González, presentadora
María González acompañó a la sobreviviente el día que tocó la campana. (redes/Instagram)

La comunicadora María González compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de emoción luego de vivir un momento especial junto a una paciente que finalizó su tratamiento contra el cáncer.

En la imagen aparecen ambas sonrientes, justo el día en que doña María tocó la campana tras completar 23 ciclos de quimioterapia, un acto simbólico que representa el cierre del proceso.

María González
Ambas compartieron una coincidencia que les marcó la historia: el número 23. (María González /María González)

Junto a la fotografía que González compartió en Instagram escribió:

“Hoy doña María toca su campana después de 23 ciclos. Me conmovió profundamente ver su sonrisa y su lucha.No pude evitar notar algo que me tocó el corazón: compartíamos el mismo nombre, María, y también el número 23. En mi caso fueron 23 sesiones de radioterapia, y en el de ella, 23 quimioterapias”, contó.

En medio de la emoción, doña María le dijo una frase que quedó resonando para la expresentadora:“Los ángeles también lloran”.

“Pero ella no se daba cuenta de que, en esta historia, el ángel más luminoso era ella misma, con su luz, su fortaleza y su inmensa valentía. Así funciona la vida”, escribió González.

La publicación rápidamente generó mensajes de apoyo y admiración por ambas, destacando la coincidencia del nombre y el número 23 como un detalle que dio aún más significado al encuentro.

