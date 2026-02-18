María González tuvo la graduación más importante y más dura de su vida

María González se gradúo de su carrera más dura. (redes/Instagram)

María González compartió este 17 de febrero uno de los mensajes más significativos de su vida: el anuncio del cierre de una etapa marcada por la lucha contra el cáncer.

La expresentadora describió este día como “la graduación más importante” que le ha tocado enfrentar, tras un largo y exigente proceso médico.

“Hoy es 17 de febrero. El día de la graduación más importante de mi vida. ¡Solo de pensarlo se me acelera el corazón! Después de 5 quimioterapias, 23 radioterapias, 4 procedimientos quirúrgicos y 36 inmunoterapias, hoy llego al final de este capítulo (si Dios así lo permite)“, escribió en sus redes.

María dijo que además se siente agradecida por la “oportunidad de superar el cáncer” y de poder compartir con “fe y fortaleza” con quienes también están en la misma lucha.

María González recibió su último tratamiento contra el cáncer

“Gracias de todo corazón a Dios, a mi esposo Ale (que siempre fue y sigue siendo mi incondicional), a toda mi familia y amistades y a todo el equipo médico que entregan sus vidas con tanta vocación”, señaló. Mencionando al doctor “Wiernik, Elky, Sandrita y Marjorie”, por ser tan especiales con ella.

“¡Siempre vale la pena luchar! Jesús no nos abandona nunca. Nos ama y nos acompaña en cada proceso de nuestras vidas. Así que, ¡mucho ánimo!”, agregó.

La guapa aseguró que nunca imaginó que le tocaría vivir una “graduación” como esta, la cual describió como “la más dura de todas, sí, pero también la que más me ha enseñado, transformado y acercado a lo verdaderamente importante”.

Su mensaje generó una ola de apoyo y admiración, convirtiéndose en un testimonio de fe, resiliencia y esperanza para miles de personas.