Conexión fútbol ya confirmó a sus panelistas y hay una presentadora sorpresa

Mauricio "Chunche" Montero regresa a Conexión Fútbol, que ahora será por canal 6. (redes/Captura de video)

Los amantes del fútbol y la farándula ya pueden ir haciendo espacio en su agenda, porque Conexión Fútbol regresa a la pantalla de Repretel.

El esperado programa volverá el domingo 26 de abril, a las 7:30 p.m. por canal 6, y lo hará con una temporada que promete pura competencia, vacilón y muchas sorpresas.

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Alonso Solís también está de regreso en el espacio. (redes/Captura de video)

Entre los panelistas confirmados destacan figuras bien conocidas como Alonso Solís, Pablo Gabas, Mauricio Montero (el querido “Chunche”), Rodolfo Mora, Merlyn Villareal, María González y Mary Escalante.

Pero ojo, porque también habrá fichajes que darán de qué hablar, como la incorporación de Viviana Calderón, además de dos caras jóvenes: Sebastián Ocampo y Mattias Masanes.

Mattias Masanes había estado en el programa Guerreros, también de Repretel. (redes/Captura de video)

Según adelantó Pablo Guzmán, el programa se transmitirá únicamente los domingos durante ocho semanas, lo que le pondrá más picante a cada gala.

Una de las grandes novedades es que el público podrá asistir al estudio para ver de cerca la competencia entre los famositicos, además de participar en rifas y dinámicas. En los próximos días darán a conocer cómo hacer para ganarse un campito y vivir la experiencia en vivo.

Viviana Calderón será la presentadora principal de Conexión Fútbol. (redes/Captura de video)

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Así que prepárese, porque Conexión Fútbol viene con todo y promete volver a poner a más de uno a opinar desde el sillón… o desde el mismo estudio.