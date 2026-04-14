Ítalo Marenco se sincera sobre su relación actual con sus excompañeros de Giros de Repretel

Sin rodeos, el presentador Ítalo Marencogiros dejó en claro cómo está su relación actual con sus excompañeros de Giros, luego de su salida de Repretel en agosto del 2025.

El ahora rostro de Buen día, de Teletica, respondió a la inquietud de sus seguidores mediante una dinámica de preguntas en Instagram.

Ítalo Marenco trabajó en Giros junto a Maricrís Rodríguez, Charlyn López y Rafa Pérez. Fotografía: Instagram Ítalo Marenco. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: ¿Gustó o no? Esto dijeron los ticos tras ver Batalla de Karaoke

Una respuesta que lo dice todo

A Ítalo le consultaron directamente si extraña a Charlyn López, Rafa Pérez y Maricrís Rodríguez, con quienes compartió pantalla en canal 6.

Lejos de una respuesta simple, el presentador fue contundente. “La tele me dejó hermano y hermanas”, expresó.

Una amistad que sigue intacta

Para respaldar sus palabras, Ítalo Marenco compartió una fotografía junto a sus excompañeros, tomada en la época en que trabajaban juntos en Giros.

La imagen dejó claro que, pese a los cambios laborales y la competencia entre televisoras, la relación entre ellos sigue siendo cercana.

LEA MÁS: Ítalo Marenco comparte durísimo mensaje y agradeció a sus seguidores por estar con él

Reacción que lo dice todo

La publicación generó reacciones inmediatas, entre ellas la de Charlyn López, quien respondió con un emotivo mensaje.

“Una lagrimita”, reaccionó la guapa.

Cabe recordar que cuando Ítalo anunció su salida de Repretel, López confesó que la noticia la tomó por sorpresa e incluso la hizo llorar.

Ítalo Marenco aclaró con esta publicación cómo está su relación actual con sus excompañeros de Giros, de Repretel. Fotografía: Instagram Ítalo Marenco. (Instagram/Instagram)

Un cambio que marcó su carrera

Ítalo Marenco dejó Repretel tras 10 años para asumir nuevos retos en Teletica, donde fue fichado inicialmente para la segunda temporada de Mira quién baila.

Actualmente, es una de las figuras principales de Buen día y también forma parte del programa Batalla de karaoke.

LEA MÁS: Ítalo Marenco enfrenta un febrero cargado de emociones y esta es la razón